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娛樂

宋慧喬稱《一代宗師》拍3年出鏡6分鐘 嘆空等日日打羽毛球 王家衛憂「走佬」欲收護照

【明報專訊】《黑暗榮耀》宋慧喬主演新片《黑修女》將於本月24日在韓國開畫，為了宣傳頻頻曝光，日前以全新短髮造型接受網台節目訪問，重提拍攝《一代宗師》被導演王家衛「囚禁」3年，結果出鏡只有6分鐘的苦况；另一方面，宋慧喬首次跟《魷魚遊戲2》孔劉合演新劇《慢慢地強烈地》（暫譯），前日亦秘密開鏡，短髮正是為配合上世紀60年代背景而剪，感覺清爽自然，令人耳目一新。

宋慧喬為宣傳新片《黑修女》，首次接受「名嘴」劉在錫主持的有線頻道tvN清談節目《劉在街頭》訪問，上周率先播出，至於她亮相歌手鄭在炯的YouTube節目《Fairy Jaehyung》，前日亦已上架。出道多年的宋慧喬自認是韓流的受惠者，跟中港兩地電影人有不少交流機會，廿年前王家衛到韓國宣傳《2046》後，邀請她拍《一代宗師》，飾演葉問妻子張永成，雖然戲分不多，但角色很重要，希望由她來演。宋慧喬以為拍攝期很短，剛好有個空檔，加上渴望跟中港優秀演員合作，於是答應演出，豈料一拍便是3年。

宋慧喬憶述當年拍戲情况，「片場並非設在市區，而是偏僻地方，一到晚上燈光全無，更遑論夜生活；日間亦沒有地方可去，幾乎每日都跟工作人員打羽毛球。其間因工作關係，偶爾往返韓國，回到片場又是無止境的等待，有時開一日工，然後等一星期」。直至某天，她終於萌生「逃走」念頭，王家衛似乎洞悉先機，向她的翻譯人員查探：「宋慧喬的護照由誰掌管？」一度打算讓工作人員收走它。《一代宗師》2013年上映後，宋慧喬的戲分剪剩6分鐘，但她澄清二人並無不和。仍然期望能跟王大導再次合作。

伙孔劉拍新劇秘密開鏡

另一方面，宋慧喬在訪問中提及新造型，「為了拍攝盧熙京編劇的新作品，於是把頭髮剪短了」，說的是她跟孔劉首次合演新劇《慢慢地強烈地》，孔劉所屬事務所昨日亦承認，新劇剛於前日（12日）開鏡，約20至24集，製作費高達700億至800億韓圜（約3.6億至4.2億港元），據報如此巨額投資相信只有影視串流平台如Netflix才可負擔得起。

《慢慢地強烈地》由《咖啡王子》李允正執導，相隔多年再跟孔劉合作，亦是繼《他們的世界》和《那年冬天，風在吹》後，宋慧喬第3度跟編劇盧熙京拍檔，故事以上世紀60至70年代為背景，講述明星和電視台「造星者」之間的故事，跟《他》劇頗有一脈相承之感。暫時未知《慢》劇播映日期。

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