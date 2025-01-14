蕭正楠《奔跑吧》角色變渣男 擔心黃翠如受影響情緒波動

吳若希角色大反擊 被嘲做回自己

蕭正楠獲洪永城讚照顧得懷孕太太情緒十分穩定，他亦自詡犀利，這段時間要照顧太太，又要處理工作及家庭事，過得十分充實。問是否視太太如女王般服侍？他說：「從來都係！不過現在感覺着數咗，因為有兩個人受惠。」當年於台慶頒獎禮宣布婚訊，問今次台慶是否獲獎時公布BB性別？他說：「唔關事！現在只有我們和醫生知，雙方父母都未知，都是看太太想幾時講。」

吳若希表示對得獎打定輸數，日前在盆菜宴派罐頭飽魚都是為黃翠如拉票，「我是陪跑大軍的重要一員，不覺得自己做得非常好，但又未去到差，陪跑來講，我是perfect的，希望一路陪跑，都可以如這套劇般跑出好成績」。她透露之後劇情開始走向認真，發現老公有第三者，開始反擊，有很多觀眾留言想看她的角色絕地反擊及黑化。蕭正楠忍不住笑道：「即是變回真正的你？」

記者：林祖傑