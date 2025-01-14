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娛樂

【娛樂場】《開飯啦》 名廚傳授零失敗賀年菜

【明報專訊】HOY TV煮食節目《開飯啦》2023年首播，集星級大廚獻技教煮餸而受歡迎，之後推出聖誕與新年版，新一輯《開飯啦》農曆新年前播映，讓有意學藝的觀眾做好準備，為到訪拜年的親朋戚友炮製好意頭又好食的賀年菜式。準人妻黃靜藍再任主持，伙城中名廚楊國基、葉世昌、李偉強、江建英及李安生等，還有星級嘉賓公開賀年佳餚烹調秘技。

首集請來名廚張錦祥（Ricky）和百萬YouTuber馬田教煮簡單又健康的賀年菜。馬田的菜式出名簡單、有創意，今次教大家整椰汁斑蘭年糕，適合入廚新手。Ricky的「蝦蝦大笑和氣生財」也是零難度，他對黃靜藍說：「好啱你做，零難度，如果咁都出錯，我都拜你為師。」

黃靜藍自誇最叻蒸肉餅

之後有余健志（Jacky）教煮酒糟肉餅蒸蟹和蟹皇桃膠多士，煮蟹皇桃膠多士時大派貼士，稱除選用膏蟹或肉蟹，秋天時可選用當造的大閘蟹代替，會有不同風味；除配法國麵包，還可用來撈麵、白飯、拌豆腐或淋在蒸蛋上，有很多食法。黃靜藍主持《開飯啦新年》時，連煮牛油期間彈油都驚，今次信心十足，更自誇：「我好鍾意食肉餅，亦都好識得蒸肉餅。」似乎跟名廚偷師有功，廚藝增進不少。她見Jacky將海鮮融入肉餅，令菜式瞬間昇華，得到啟發，分享其新煮意，「可以喺肉餅上加水果，成件事再圓滿啲」。

農曆新年點少得蘿蔔糕與賀年小吃款待親朋，飲食集團行政總廚葉世昌出馬，傳授「零失敗臘味蘿蔔糕」和「炸油角」，在他的指導下，以一般食材體驗零失敗的美味。節目陸續介紹不同創意菜式，包括李偉強的「酥皮咖喱蟹海鮮飯」和「鮮荷葉牛肋條糯米飯」，還有江建英師傅以豬脷煮出「大吉大利」與龍蝦配雞肉的「龍鳳獻瑞」，意頭十足。節目中大廚會仔細講解每個煮食步驟，菜式配料和食譜，觀眾可齊齊煮賀年大餐。

Shirley炮製上海賀年菜式

《開飯啦》除有名廚獻技，還有星級嘉賓一顯身手，包括「億萬駙馬」伍富橋太太梁兆楹（Shirley），風水師七仙羽、《東張西望》前主持利穎怡和林希靈等。廚藝了得的Shirley示範上海賀年菜式「老上海熟醉蟹 」和「百頁結包肉」。當中「百頁結包肉」是健身版，將主要食材五花肉改成雞胸肉，配豆皮、淮山、娃娃菜和適量調味料，不油膩，含豐富蛋白質，既健康又不失傳統風味。

《開飯啦》HOY TV（77台）

時間：1月13日起（逢周一至五）晚8時30分

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