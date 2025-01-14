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娛樂

《九龍城寨之圍城》膺香港電影評論學會最佳電影 劉青雲第五度稱帝 談善言首封后

【明報專訊】2024年度香港電影評論學會大獎昨日公布得獎名單，劉青雲憑《爸爸》奪最佳男演員，《虎毒不》談善言獲最佳女演員，首度封后，《九龍城寨之圍城》膺最佳電影。去年破香港最高票房的《破．地獄》成推薦電影之一，未奪任何大獎。劉青雲以一票力壓《看我今天怎麼說》游學修封影帝，第五度奪電影評論學會最佳男演員的劉青雲感謝大會，稱《爸爸》仍在上映中，尚欠7000多萬破億，呼籲大家入場支持。鍾雪瑩去年憑《看我今天怎麼說》封金馬影后，今次以一票之差敗給談善言。談善言首奪影后心情激動，多謝《虎毒不》團隊，造就她首個電影獎項。

娛樂組

香港電影評論學會大獎昨日公布得獎名單，共5獎項與10部推薦電影，包括最佳電影《九龍城寨之圍城》，《爸爸》劉青雲最佳男演員，《虎毒不》談善言最佳女演員，最佳導演《爸爸》翁子光，以及陳偉斌、麥啟光、萬芫澄憑《臨時劫案》獲最佳編劇。至於推薦電影十部包括《臨時劫案》、《十方之地》、《香港四徑大步走》、《看我今天怎麼說》、《從今以後》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》、《冬未來》、《破‧地獄》和《得寵先生》。

《破．地獄》只入圍最佳男女演員

大會表示2024年曾在香港戲院首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於5場，符合候選標準的香港電影共46部。最後環繞討論的佳作，主要不離12至15部。5項大獎均爭持激烈，結果經9小時激烈討論與三輪投票所得。5部入圍最佳電影各有支持者，最終由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》與翁子光執導的《爸爸》對決，前者以些微票數險勝，先拔頭籌。

翁子光憑《爸爸》擊敗《看我今天怎麼說》黃修平和《十方之地》黃肇邦等對手，膺最佳導演。編劇方面，《臨時劫案》脫穎而出，擊敗《我談的那場戀愛》和《從今以後》等，成最佳編劇。去年破香港最高票房的《破．地獄》沒有入圍以上3獎項，不過許冠文與衛詩雅入圍最佳男、女演員第三輪投票。

劉青雲盼《爸爸》票房破億

劉青雲在《爸爸》的演出獲觀眾認為是他「從影以來最佳的演出」，早前入圍東京國際電影節及亞洲電影大獎最佳男演員。電影評論學會表示劉青雲以一票力壓《看我今天怎麼說》游學修封影帝，亦是他繼《高度戒備》、《絕世好Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲3》後，第五度奪最佳男演員。

大會稱面對倫常慘案，由乍聞噩耗的失神、不明因由的迷惘，再到孤獨失愛的創傷、勉力和解的堅持，每段劇情走向對演員都是莫大考驗，劉青雲以「收」的方式統攝演繹，在沉默和爆發間呈現低調、幽沉和生活感，技巧上微妙複雜，顯現演員對無常和有情的理解與沉澱。近10年屢演類型片角色，劉青雲這次演出少見的面向，尤其與新演員互動，展現頂尖演員在場感的力量。

劉青雲對於獲最佳男演員，感謝香港電影評論學會，「《爸爸》仍在上映中，尚欠七千多萬就能破億，正所謂『有志者事竟成』，希望大家繼續支持」。

談善言將獎送給世上所有母親

談善言首奪電影獎項即封后，以一票擊敗金馬影后鍾雪瑩，大會表示談善言演繹初為人母的淑貞，不但在體型上增重，更細緻展現從肉身到內心的痛，面對育兒壓力和性別分工的保守觀念，從失望到絕望，在嬰兒啼哭聲中逐漸抑鬱崩潰，談善言為這個高難度角色賦予了極強感染力。

首封影后的談善言激動多謝團隊：「多謝大膽用我的陳小娟導演，沒有你陪着我去尋找淑貞，我根本行不到呢步，多謝你選擇了我。多謝參與《虎毒不》台前幕後的所有人，發行公司高先電影，戲中的對手們，各位向我無私分享的媽媽們，伴着我一步一步走來的每一位。最後多謝我的家人從來都讓我做自己想做的事，多謝我的母親。如果獎項有一種力量，我願將這種一點點的力量分給世上每名母親，讓你們知道自己並不孤單。」

翁子光希望金像獎再下一城

《爸爸》獲最佳導演、最佳男演員及年度推薦電影3獎，翁子光特別感謝監製錢小蕙和聯合監製孫霏，自知是個很難管理的導演，還有這部戲的投資者，「很高興劉青雲得獎，《爸爸》被欣賞是我拍這電影最大的願望，希望到金像獎『媽媽』跟『兒子』、『女兒』都有好運氣。《爸爸》仍在上映，希望大家去戲院看這部電影，支持我們再拍新的電影」。

楊曜愷執導，以暮年女同志為題材的《從今以後》獲選為年度推薦電影，他表示《從今以後》團隊非常榮幸被列入香港電影評論學會推薦名單，很高興見證去年上映的一系列精彩港產片，展現了豐富多樣的主題和風格，為本地電影業注入活力，希望來年有更多香港觀眾湧入電影院支持本土電影。

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