【開箱】《華裔廚神周英華》 餐廳變舞台 文化藝術大使

京劇名伶之後 年幼赴英求學

周英華1939年在上海出生，父親周信芳藝名麒麟童，是享負盛名的京劇表演藝術家，麒派創始人。周英華生母裘麗琳出身豪門，有蘇格蘭血統，是周信芳的第二任妻子。周英華上有家姐采藻、采蘊、采芹及兄長少麟，下則有胞妹采茨，後者亦即前香港女歌手林楚麒的媽媽。

片中周英華自言小時候體弱多病，深得家人痛愛，自覺生來像王子一樣；但裘麗琳在周英華十二三歲便把他跟胞姐周采芹一同送到英國讀書。姐弟倆人生路不熟，後來卻有各有所成，周采芹是英國皇家戲劇學院首名華裔學生，拍過《鐵金剛勇破火箭嶺》等電影；也因為她的關係，周英華加入影壇，在《馬哥孛羅》、《女金剛勇鬥鑽石黨》等片都可找到他的蹤影；事實上，電影對他而言十分重要，導演尼克浩卡（Nick Hooker）執導的《華裔廚神周英華》開首，周英華便像電影常識問答比賽的勝出者，能準確形容任何名作的經典場口。只是少小離家，此後與父親再無相見機會，他總留有遺憾。周英華片中引述周信芳囑咐，不管到哪裏，別忘了自己是中國人。他沒忘記父親訓示，長女周佳納洋名便是China，她後來也入行拍戲，演出過《無字頭四殺手》等電影。

周英華雖然偶爾吐出一兩個字的華語，英語也有丁點口音，但除了黃皮膚，他的「中國」元素還有哪些？雙親與兄長在文革的遭遇，片中只是輕輕帶過；反而周少麟重獲自由後，跟家人到美國生活，侄女忽然輕生，給周英華很大打擊，但也不算深談。倒是電影後段他跟子女回到上海故居，周佳納和弟弟向祖父母的照片鞠躬，她表示從沒看過父親哭，唯獨他談到自己母親，還有最後一次見面的場景時落淚，周佳納感到很衝擊。

款待藝術家 畫作換用餐

周英華事業成功很大程度正是扭轉華人固有形象；1960年代的倫敦，身為華裔要找到自己的立足點，成為一號人物，他稱離不開夠古怪或貴族身分或很有藝術天分。周英華選擇了古怪，奇裝異服，還迎娶了其時的名模Grace Coddington。片中他說那個年代的英國華人，若要做生意，離不開餐館與洗衣店。1960年代末他卻選擇在倫敦高尚地段開中餐廳，在香港聘請廚師，但食物不是重點，來自演藝世家、學習繪畫藝術的他，把餐廳變成社交舞台；廚師是華人，侍應卻來自意大利，餐牌簡單易明，食物分量少，價錢貴，但憑他在藝術與時尚圈及影壇建立的人脈，餐廳很快爆紅，店內也恍如畫廊，放滿藝術家的作品。其後到美國開分店，他舉家也遷往當地。片中有一幕周英華提到藝術家來光顧，畫作等同鈔票，Jean-Michel Basquiat、Andy Warhol等便是這樣留下作品，換取免費用餐。

年過八旬的周英華充滿活力，無論談喜愛的電影或談經營餐廳之道，都沒什麽老態。紀錄片尾聲有他跟第四任太太Vanessa Rano所生的年幼子女共處畫面，他稱要保留體力追上跑得很快的兒子。房子裏擺有他小時候的照片，Vanessa說長得跟他們的兒子Phoenix一模一樣。另一用相架擺放的，還有周英華到英國後的家書，他說：「優美的中文，現在我連看都看不懂了。」中文忘記了，但周英華最念念不忘的父親，才是此片的重點，用上舊片段、老照片，還有Rohan Patrick McDonald製作的動畫，重塑了記憶中的父子情。