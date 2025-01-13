九旬李順載贏KBS演技大獎落淚 李英愛驚喜現身 崔泰俊多謝愛妻朴信惠支持

被稱為「國民爺爺」的李順載，憑KBS溫情劇《狗之聲》成為至高榮譽演技大獎的最年長得獎者，近年健康情况轉差的他由眾人攙扶上台領獎，亦是他因病缺席舞台劇演出後兩個月，首度公開亮相。他致謝時感慨地說：「活了多年，終於等到這一天。」又說要跟劇中的狗演員，尤其是飾演警犬的蘇菲分享得獎榮譽，「牠們為了應付拍攝工作，來回巨濟島超過廿次，辛苦大家了」；最後感謝他任教的嘉泉大學戲劇系學生，對他在教育和拍戲的時間分配上，給予最大包容和體諒，「學生跟我說，毋須擔心他們，會照顧自己，我專心演出便可」，說罷忍不住拭淚，台下演員聞言亦感動得眼泛淚光。

金正賢向徐玄道歉

除了李順載外，同劇拍檔金容建及前女團Momoland成員妍雨分別奪得最佳男配角和迷你劇優秀女演員，李順載跟妍雨及狗演員蘇菲更獲選為最佳情侶的得獎者之一。

今屆《KBS演技大獎》大贏家是長篇劇《熨斗家族》，主角金正賢及朴志暎包辦最優秀男女演員，申鉉濬與琴世祿分別奪得長篇劇優秀男女演員，後者兼得人氣獎，並跟金正賢獲封最佳情侶，崔泰俊則捧走最佳男配角。早前有報道指，金正賢致謝時趁機向2021年合演韓劇《時間》的少女時代成員徐玄致歉，電視台並未刪除有關片段，播出後惹來網民不滿，批評他不點名道歉，表現毫無誠意。事緣金正賢在《時間》記者會上拒與拍檔徐玄拖手，兼「黑面」合照。事後他曾寫信並在公開場合向徐玄道歉，後者擔任《KBS演技大獎》頒獎禮司儀，金正賢親自表達歉意：「做了許多需要反省的事，心情一直很沉重，很想說對不起……我不奢求原諒，亦不認為道歉便可了事，但這是我繼續人生旅程的必經階段。」早前因拍攝新劇《我奪走了公爵的初夜》受傷，撐着拐杖參加錄影的徐玄，在節目播出後透過社交媒體向粉絲表示：「最後的勝利者就是好人，就讓我們以這句說話，結束有意義的一天吧。」

《熨斗家族》另一得獎男星崔泰俊的致謝說：「要感謝的人太多，即使如此，她絕對不能遺忘，朴信惠總想令我變成更好的人，衷心感謝她。」崔泰俊公然放閃原來有迹可尋，朴信惠上月憑《來自地獄的法官》贏得《SBS演技大獎》的導演選擇大獎，致謝時特別鳴謝丈夫崔泰俊，「當我自尊心低落時，他一直支持我、鼓勵我，非常感謝他」，正是禮尚往來。

今屆另一驚喜是《大長今》李英愛擔任頒獎嘉賓，負責向《熨斗家族》琴世祿及《隨意愛我吧》金明洙頒發人氣獎，原來背後隱藏重要任務，就是正式宣布她將演出KBS新劇《恩秀的好日子》，講述一名家庭主婦偶然拾到一包毒品，繼而捲入嚴重案件的故事。這是她自1999年《只愛陌生人》後，相隔26年再拍KBS劇集，令人期待。