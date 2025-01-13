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娛樂

開騷新髮型自覺撞樣Tyson Yoshi 古淖文笑看Haters惡意攻擊

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》冠軍古淖文，去年於出生地澳門完成個唱後，2025年即在港開騷，假旺角麥花臣場館舉行一連兩場《古淖文 I'm Home演唱會》，前晚開鑼。除父母專程來港支持，還有《中年好聲音2》導師韋綺姍、評審周國豐、張佳添和「中二生」陳俞霏捧場。

古淖文穿上長皮草配黑色開窿西裝登場，一口氣演繹張國榮《偷情》、梅艷芳《烈焰紅唇》、容祖兒《桃色冒險》與張國榮和梅艷芳《芳華絕代》，引得全場尖叫。古淖文說：「沒想過未夠半年便可再開演唱會，上次在澳門看過騷的大家，今次可以當新的來看。開場唱的幾首歌，可以形容我是妖艷、自信或個性都得，是向原唱的巨星致敬。」

奪冠鹹魚翻生 重踏舞台好幸福

古淖文之後唱串燒金曲，甫出場一開口唱了3個字「多得他」，發覺不對勁，要求重新再升上台和重唱，叫觀眾當沒事發生。他感性分享心底話：「如果沒有參加《中年好聲音2》，不會得到由奪冠軍後至今所擁有的一切。很感激今（前）晚在台上的樂手和大家陪着我。由寂寂無名到鹹魚翻生，再到出街被別人叫得出名字，多謝大家聽我唱歌和接受我。對於一個好喜歡唱歌的人來說，能站上舞台是很幸福的事，無論未來日子我繼續唱歌，或無緣無故消失，若干年後，希望大家會想起有一個人用歌聲為你帶來丁點兒快樂，那個人叫古淖文。」

安歌時，古淖文換上印有自己相片和「好嘢」兩字背心，大曬麒麟臂唱英文歌《My Way》，重提在澳門唱此歌唱到一半爆喊，「有人說因為我有經歷才喊，試試叫20幾歲的人唱未必唱到，其實30幾歲都不應該唱，不過大家都知我的唱歌生涯……唉！不緊要，I did it my way！」影全場大合照時，古淖文笑稱燈光打落自己身上，驟眼看似Tyson Yoshi，承認沒有對方身材厲害。他特別鳴謝在場幾名同參加亞視《亞洲星光大道》戰友，感激父母沒給壓力讓他入行，承諾會好好報答，也感謝極度任性的自己，才可堅持沒有放棄唱歌。

被網民鬧人妖 挑撥離間譚輝智

古淖文第二度出場安歌時，狂收粉絲送的花、禮物和利市，要勞動工作人員上台代收和叫停才可繼續唱。古淖文唱畢《Feeling Good》說：「睇到網上有很多Haters留言，頭先唱嘅《Feeling Good》，就係我嘅冠軍歌，知道好多人話我唔應該攞冠軍，但我就係冠軍，吹咩？ 如果不喜歡某個人，不用去傷害，只要不看、不聽他們就得，打字留言很嘥時間，不如將那些時間放在自己喜歡的人身上不是更好嗎？見到網上留言鬧『古淖文死人妖』或『譚輝智又點點點』，我和輝智不知幾老友，吹咩？」他強調《中年2》大家庭互相很友愛，希望大家支持他們每一位，之後唱出陳蕾《凡星》為演唱會結尾。

無膽模仿Tyson Yoshi露半球打扮

完騷後，古淖文一臉疲態，解釋總綵排加正式演出，像一日內唱了兩場騷，累到哭不出來，很開心首次在港開個唱，感謝父母、朋友和粉絲支持。問到串燒歌環節要求重唱原因？他說：「發覺起音樂和我要準備唱的時間不配合，為免失禮大家要求重來，感激大家包容。」 提到自覺似Tyson Yoshi，古淖文認為自己新髮型與對方相似，加上燈光影響，巧合兩人同愛健身，自認身形不及對方好，無膽模仿Tyson Yoshi出席《叱咤》頒獎禮的露半球打扮，「我已盡力，開騷前勤操體能多於顧身形，只敢露手臂」。

古淖文承認是有感而發說出網民惡意攻擊言論，「說沒有看過那些留言是呃你，以前會不明為什麼，現已見怪不怪，沒有不開心感覺。就算全世界都說我不好，自己也要繼續生活。經歷多了，見識好多人與事，體會更多便慢慢有進步，正所謂IQ可以低，EQ要愈來愈高」。古淖文稱有邀請《亞洲星光大道》戰友陳蕾捧場，對方有工作在身不在港，又笑稱羅力威現時似全職湊仔，不會打搞他。

記者：林蘊兒

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