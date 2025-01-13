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娛樂

Dear Jane伙五堅情開騷 呂爵安任嘉賓兼翻譯 主音Tim表現未受外父離世影響

跟五堅情合作開騷 Edan做嘉賓 窒Dear Jane年紀大：係咪有代溝

【明報專訊】《五堅情 x Dear Jane音樂會》前晚於亞博舉行，五堅情成員邱鋒澤、賴晏駒、黃偉晉、婁峻碩和陳零九出場時各自以廣東話自我介紹，陳零九說「我係你男朋友」，賴晏駒說「我係你女朋友」，引得全場爆笑。Dear Jane主音Tim（黃天翱）自爆因不諳普通話，綵排時跟五堅情講了5句話就dead air。呂爵安（Edan）任表演嘉賓兼溝通橋樑，Edan笑說：「你哋係咪有代溝呀？」Tim太太楊洛婷前日下午在網上公布爸爸病逝，Tim沒有受影響，在音樂會上表現專業。

記者：劉永銳

Edan在演唱會上除跟五堅情合唱，還首次與Dear Jane合唱圓夢。Edan和Tim合唱《銀河修理員》，表示很榮幸可以跟Dear Jane合作，從小已聽他們的歌，「我真係由細個讀書就聽Dear Jane嘅歌，好記得讀大學時住hall，最hit就係三部曲（《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》），嗰陣hall入面嘅band team，次次都係唱Dear Jane嘅歌，所以今次圓夢」。

Tim表示知道Edan跟五堅情有交情，所以邀請他做嘉賓兼任溝通橋樑，Edan聞言笑說：「你哋係咪有代溝呀？」Edan化身「社工E」，見Dear Jane表示不諳普通話，即協助溝通，又提議五堅情和Dear Jan合作，應該要有新團名，婁峻碩說：「其實我們已經想好喇，可以叫『Dear堅情』。」低音結他手Jackal稱要讓Edan加入其中，變成「十堅情」，Edan笑言：「呢個係五十肩啲friend。」

邱鋒澤帶頭除衫 炒熱氣氛

音樂會尾聲，五堅情再聯同Dear Jane以廣東話和普通話演繹《到底發生過什麼事》和《哪裡只得我共你》，此時邱鋒澤脫掉身上衣服，只剩背心，慫恿台上眾人跟他一起除衫：「想要脫都可以脫啊！」鼓手Nice、Tim即和應脫掉外套，陳零九、黃偉晉跟賴晏駒也跟着行動，脫剩背心，一直猶豫不決的婁峻碩、結他手Howie跟Jackal最後也加入行列，齊齊脫個痛快，眾人更特意耍帥再走一次catwalk，邊走邊唱《天黑請閉眼》，音樂會在爆笑聲中圓滿結束。

演唱會後，五堅情和Dear Jane受訪，邱鋒澤稱抱病演出，因為喉嚨不適，隊友爆邱鋒澤演出前不說話，大家以默劇方式溝通。另外，婁峻碩剛跟拍拖8年的女友焦凡凡註冊結婚，表示婚後生活開心，今次沒有帶太太來看騷，又稱不會大搞婚宴。

Tim稱稍後舉家飛加拿大

Dear Jane主音Tim被問及外父病逝，有沒有影響演出？他表示自己在情緒上可以分開到，始終最受打擊是太太，透露楊洛婷會先回港，之後二人會帶小朋友一齊再到加拿大。Tim稱外父曾換心臟及腎，身體未算強壯，之前有段時間身體好轉，及後病情急轉直下，外父的後事已辦妥。

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相關字詞﹕黃天翱（Tim） 呂爵安（Edan） Dear Jane 五堅情

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