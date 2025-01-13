盧瀚霆帶挈 汪明荃家傳蘿蔔糕爆單 鍾柔美獲阿姐點名合作 姚焯菲羨慕

記者：鍾一虹

阿姐最近為自家蘿蔔糕品牌拍廣告，吸引大批「神徒」捧場，她解釋：「上次Anson Lo在演唱會上話來我家拜年，食了很多我自製的蘿蔔糕，仲帶走了一底蘿蔔糕回家給媽媽品嘗，可能因為這樣，很多神徒訂購，真係益咗我。」阿姐透露往年有很多藝人及後輩到家裏拜年，包括Anson Lo、容祖兒與蔡卓妍等，所以每年會自製很多蘿蔔糕招待大家，她笑言：「我的蘿蔔糕都幾受大家歡迎，Anson Lo跟他的隊友來到會食好多糕，可能他們好肚餓。」

老公羅家英喜歡吃蘿蔔糕嗎？阿姐說：「他都喜歡，其實個食譜是家英哥媽媽傳下來的，是家傳之寶，今年交給廠商大量生產，所以我今年不用落手做。」

Chantel想翻唱《迷人Pink Lady》

Yumi表示入行不久已第四度跟阿姐合作，覺得非常榮幸，知道要跟阿姐合作不是一件容易的事，會珍惜機會，開心跟阿姐一起拍的跳舞短片在網上反應不錯，Yumi笑說：「初認識阿姐時完全不敢跟她說話，慢慢多合作開始敢近距離傾談。我覺得阿姐很厲害，之前在紅館看她開演唱會，雖然我不是每首歌也認識，但從阿姐的演出得到啟發，真的要向她學習。」Yumi和Chantel都很喜歡粉紅色，笑言偏愛阿姐的歌曲《迷人Pink Lady》，Chantel笑說：「好想一起翻唱阿姐這首歌，呢首歌都能代表我們。其實我都很想與阿姐合作，一定是個很好的學習經驗。」

周柏豪被細仔咒「返工流血」

周柏豪近年經常四圍飛工作，預計忙到年廿九才正式收爐，農曆新年留港度歲，與親友拜年聚會，「之前因新冠疫情減少跟親友見面，加上生了兩個小朋友，好似甩開了朋友圈，希望今年由社恐變番社牛，打算帶小朋友四出拜年，除了跟公司同事食團年飯，都想約一班『大灣仔哥哥』陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰和吳卓羲見面，不過大家都忙，好難約」。

柏豪的女兒和兒子現時分別5歲及3歲，女兒開始懂事，知道他有演出，會待在電視旁欣賞他唱歌，兒子還處於黐身階段，很不喜歡他離家和返工，他笑說：「個仔見我返工就會話『返工流血』，他覺得流血是最強攻擊，不喜歡就要攻擊，連我去打波，佢都話『打波流血』。」

吳業坤巡唱賀「眼鏡起霧」10周年

吳業坤笑稱今年很有紀念性，是他「眼鏡起霧」10周年，「我在2015年4月18日推出第一首單曲《原來他不夠愛我》，一轉眼就10年，今年會搞小型巡迴演唱會，第一站去完廣州，下星期攻東莞，之後陸續安排到內地不同地方，年尾回香港開騷就好圓滿，若能去埋美加、日本搞就更開心」。會攻啟德主場館開騷？他說：「啟德（開騷）太妙想天開喇，畀多幾年時間我。（紅館？）冇入紙呀，知現在很多場館好搶手，還在物色中，希望揀二三千人的場館。」

吳業坤表示來年會努力出歌，預計情人節前後有新歌面世。工作以外，他想做到生活平衡，故近年積極練空手道，在比賽中獲兩項亞軍，「我花了4年時間達到目標，有人說以我的成績可以入香港初級代表隊，成績再好就可以入港隊，如果我努力都有可能參加奧運，世上沒有不可能的事」。