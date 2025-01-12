【開箱】《仇雲殺機》探討社會暴力 菅田將暉當「炒家」惹禍

辭工專職網上炒賣商品

《仇雲殺機》講述工廠員工吉井良介（菅田將暉飾）以獨到眼光與出色口才，公餘時間低價買入大量各式產品，並以高價轉售，賺取差價。其後更辭去工作，帶女友秋子（古川琴音飾）遷往鄉間豪宅，僱用佐野（奧平大兼飾）當助手，決定擴大「炒家」事業版圖，卻有不滿的買家，誓言向他復仇，這股恨意更在網上蔓延，良介卻渾然不知正面臨死亡威脅。良介獲工廠老闆評為「忠誠又勤懇」，甚至給予晉升機會，但良介拒絕，因為希望減少工作負擔，主力在網絡以「蜜獾」為代號做炒家賺錢。良介會找經營不善的店家，以低價買入商品，例如手袋、模型公仔及醫療用品，再高價轉手牟利。良介希望透過炒賣賺點小錢，卻沒想到為自己惹來仇視與麻煩，甚至深陷殺機。

其實向良介報仇的所謂「受害者」，原因都很微小，如損失數萬日圓（約數千港元）的買家、不滿良介辭職的上司、看不過眼良介炒賣成功的同行，為小事而動殺機，看似荒謬、離地，卻又說得通。據悉《仇雲殺機》籌備期間，剛巧日本出現一宗暴力事件，網絡上一群互不認識的人抱着好玩心態聚在一起，最後聯手殺死一名陌生人。黑澤清看到新聞後，調查事件相關背景資料，並製作成《仇雲殺機》。事實上，現代社會時常發生沒來由的暴力事件，背後的動機往往源自微不足道的不滿與挫敗感，經過網絡發酵，衍生龐大仇恨，《仇》片正是探討這個社會暴力問題。

奧平大兼表現不錯

黑澤清首次跟「日本奧斯卡」電影學院獎影帝菅田將暉合作，還有《海的開始》古川琴音、《母子逆緣》奧平大兼及《王者天下》岡山天音等實力派參演，透過一名網絡炒家的視野，逐步揭開社會的瘋狂暴力事件。據悉黑澤清5年前便萌起製作此片的念頭，他希望加入動作元素，但想摒除這類型慣用的黑道、刑警和殺手，轉而講述與暴力完全沾不上邊的平凡人，在普通的一日無緣無故被追殺，繼而被迫「不殺別人，就會被殺」。

全片幾乎是菅田將暉的獨腳戲，他扮演的良介只是將貨品低買高賣，不覺得自己犯下什麼罪行，卻無故成為復仇目標，在驚恐中仍冷靜面對一切，菅田將暉表現甚佳。電影節奏偏慢，但隨着情節推進，開始有神秘人對良介不利，懸疑緊張感逐步增加，最後逼得良介無路可退，只好拿起武器反抗，將電影帶到高潮；菅田將暉由善變惡的演繹，處理得很好。扮演良介助手佐野的奧平大兼，拿起槍營救良介，冷酷一面，也表現不錯，面對影帝級的菅田將暉，也沒有比下去。

上映日期：1月9日