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娛樂

Britney駕車4小時抵酒店報平安 迪士尼捐億元賑災 群星捐物資捐錢

【明報專訊】美國加州洛杉磯過去一周多處爆發嚴重山火，截稿前據報11人罹難，過萬建築物被焚，包括數以千計豪宅，經濟損失估計近500億美元（約3900億港元）；災區太平洋斷崖、馬里布等是不少歌影星聚居地，樂壇天后Britney Spears前日便報平安，稱駕駛4小時終抵達酒店，並透露之前兩天住所斷電。另外，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）開放住所收容災民，金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）捐出所有衣物，派拉蒙影業及迪士尼則分別捐出100萬及1500萬美元，各種形式的捐贈除幫助災民，為消防及救護員打氣之外，也期望用於災後重建。

Britney Spears前日在社交平台發文，稱希望大家都無恙，「我要從家中撤離，駕駛4小時後抵達酒店了」。她表示很多人都未能使用手機，「過去兩天我都不能用手機，因為根本沒電。我剛剛才可以再用手機」；她又祈盼所有人都安好。

Britney Spears只是衆多受災的荷李活明星之一，《沉默的羔羊》金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）去年美國國慶假期被委任為太平洋斷崖的榮譽市長，他在當地的物業卻在山火中焚毁；從《人物》雜誌取得的照片所見，安東尼的住所僅燒剩幾根柱子及燒焦的木頭。他周五更新社交平台首次回應事件，「當我們努力從火災的破壞中恢復過來，最重要記住唯一帶走的就是我們給予的愛」，並配上心碎及祈禱的表情符號。

雖然安東尼鶴健士跟《90男歡女愛》比利基斯圖（Billy Crystal）、《轟天炮》米路吉遜（Mel Gibson）、《聲聲相識》金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges）、《鼓動真我》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、《天作不合的我們》阿當布迪（Adam Brody）等衆多影星的住所，都幾乎化為灰燼，但也有住在災區的藝人倖免，據悉《阿甘正傳》湯漢斯（Tom Hanks）的豪宅未受山火波及；《廉價殺手》標希達（Bill Hader）亦然，他在緊急撤離後返家，發現自己跟鄰居的住所均無恙，隨後更成為義務記者參與採訪災情。據ABC7新聞記者Josh Haskell在社交媒體表示，上周四（6日）「斷崖山火」讓路段被封，「看見一名戴口罩男子來到我們採訪車，稱想幫忙參與報道，於是跟我們同行，他除下口罩露出微笑，才發現原來是標希達，真的太好了」。

哈里王子夫婦賑災

美國南加州山火災情嚴重，除了標希達義務採訪，不少歌影星均有錢出錢有力出力；繼《奇異女俠玩救宇宙》珍美李蔻蒂斯（Jamie Lee Curtis）宣布捐出100萬美元之後，迪士尼和派拉蒙兩大電影公司亦分別表示會捐出1500萬美元（約1.17億港元）及100萬美元（約780萬港元）。真人騷女星Paris Hilton位於馬里布的住所全毁，但表示會成立緊急援助基金賑災，她先捐出10萬美元（約78萬港元），若另外籌得10萬美元或以上，她會再加碼捐款，藉此鼓勵更多人慷慨解囊。

金像影帝辛潘（Sean Penn）成立的非牟利組織CORE、經理人公司CAA旗下慈善基金均表示會啓動基金幫助災民及用於災後重建。Live Nation籌辦《FireAid》慈善音樂會，將於本月30日在NBA球隊洛杉磯快艇的Intuit Dome舉行，演出陣容未定，但下月2日格林美頒獎禮會在洛杉磯舉行，估計群星屆時必定共襄善舉。《秘密同盟有情人》荷爾芭莉（Halle Berry）響應《本能》莎朗史東（Sharon Stone）號召，清空家中所有衣物，並送到臨時收集點The Coop商店。擔任聯合國難民署特使多年的安祖蓮娜祖莉，發揮人道主義精神，開放住所給因大火而流離失所人士暫住，亦有美媒拍到她跟子女到雜貨店購買日用品給災民。定居美國加州的哈里王子夫婦，前日到帕薩迪納探訪慈善組織世界中央廚房，跟救護人員會面，又幫忙分發食物及物資給災民。真人騷卡戴珊家族（Kardashian Family）則捐出2500美元（約1.95萬港元）給他們最喜愛的餐廳製作美味飯盒，送給消防員打氣。

珍妮花嘉納痛失教友

《續命梟雄》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）亦為世界中央廚房擔任義工，受訪時透露有相熟教友在火災中喪命，感到十分難過，特別是自己住所無恙，險有倖存者的罪疚感，「一直在想自己有什麽可以做，如何幫忙，能提供些什麽給別人」。

文迪摩亞與網民爆罵戰

另一方面，家園遭山火吞噬的《這就是我們》女星文迪摩亞（Mandy Moore）與網民爆罵戰；事緣文迪丈夫Taylor Goldsmith的弟弟Griff夫婦，住所同遭焚毁，Griff的太太快將臨盆，他又失去所有樂器的「揾食」工具。文迪在社交媒體轉發衆籌網站連結，稱目標籌6萬美元給Griff夫婦，據悉善款數字已遠超目標達17.6萬美元，她仍呼籲粉絲轉發連結或捐錢，惹來不少網民負評，指文迪富有，為何不自己捐錢給對方。文迪其後爆粗反駁批評者，「沒有人強迫你們做些什麽的」。

相關字詞﹕加州山火 文迪摩亞 荷爾芭莉 安祖蓮娜祖莉 樂壇天后Britney Spears 迪士尼

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