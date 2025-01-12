民選視帝后 與王浩信暫領先 林夏薇添得獎信心

早前《黑色月光》播放時，林夏薇飾演大反派卓慧雲引起熱議，「林夏薇」三個字成為內地流量密碼，凡有「林夏薇」的點擊都超過9.4億，令她感到意外。她跟楊茜堯鬥戲毫不遜色，有網民認為是她的代表作，有機會再奪視后。

演反派心理壓力大

林夏薇表示演反派心理壓力很大，劇情對角色所做的壞事已經有設定，拿揑上要取平衡並不容易，所以卓慧雲可以得到觀眾認同，對她來說是最珍貴的榮譽，好感動。至於有否增加信心？她說：「能入圍10強，相信每個候選人都好有實力，亦都有期望。現在知道觀眾、網民支持及鍾意角色，會令自己多點信心，希望卓慧雲同《黑色月光》都會有好成績。」

結婚10年保持新鮮感

林夏薇4歲來港，9歲回內地讀書，16歲考入中央戲劇學院，畢業後於2010年先回流香港加入香港話劇團，翌年轉投無綫拍劇，數年前憑《七公主》首奪視后。感情方面，2015年突然與年長16歲的圈外男友莫贊生結婚，又兼顧做生意，事業愛情兩得意。她近日接受商台《星光背後》訪問，談到當年未公開拍拖，突然閃婚讓不少人驚訝，她說：「我是正常拍拖，收得好密，因我工作同生活分得好開。」她與丈夫拍拖約兩年，丈夫最吸引她是有孝心、處理問題及思想。她當時沒有擔心因結婚影響事業，「可能我更加想做一個演員，無想過要成為明星，演員就是盡最大努力演好每個角色，當離開角色時，我就是自己，適當時候做適當的事」。她與丈夫除夫妻關係外，還亦師亦友，生意上是她的老師，給她好多意見，相處得好好，快將結婚10年，思想及心靈上溝通到，互相扶持包容，多年可以保持新鮮感。

忙拍劇做生意 無時間生B

關於生育問題，林夏薇稱有想過，但現在真的沒時間，與丈夫在這方面沒壓力，她笑說：「包括所有屋企人都無畀壓力，大家緊張過我哋，我哋一點都不緊張。我是巨蟹座，家庭觀念好強，如果有BB，我會是好負責任的媽咪，會花時間在小朋友身上。現在是因為無時間，無再特別想，加上現在開鑽飾店，鑽石是我的新BB，再無咁多時間同精力。」

娛樂組