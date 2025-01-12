魏浚笙變瘦撞樣關智斌 滿意操肌成果 隨時曬6嚿腹肌

記者：柯美

攝影：劉永銳

魏浚笙（Jeffrey）最近積極操肌，減磅後面形變瘦削，有指撞樣關智斌。他表示跟關智斌是演藝訓練班同學，讚對方靚仔，認為每個人有自己特色，大家覺得似或不似都好，他沒所謂，會繼續保持這身形，現在已達到目標有6嚿腹肌，隨時除衫展現成果。他說如果追求極致，爆出青筋更完美，可以再乾身一點，現在習慣每日做帶氧運動一小時及晚上健身。

與《IT狗》角色一起成長

Jeffrey剛拍完新劇《IT狗2.0》，「我入行拍第一套劇就是《IT狗》，今次演同一角色，但首輯的大學生已長大創業，角色與我的人生，經過數年都有成長，有新的體驗，亦有新演法，感覺開心」。日前傳有4間戲院將停業，Jeffrey覺得如果真的發生會很可惜，指去年香港電影支持度及票房都提升很多，是開心事，希望低潮盡快過去。

胡子彤開心《城寨》獲9項提名

胡子彤開心《九龍城寨之圍城》在第18屆亞洲電影大獎獲9項提名。廖子妤表示好的電影應獲得好成績，希望能參與續集或前傳。胡子彤表示從去年5月到現在，《九龍城寨之圍城》帶給他奇幻之旅，以為是新開始，原來是延續，非常感謝導演鄭保瑞帶他一起走來，就算得不到獎也不太在意，繼續做好。有指古天樂在電影金像獎疑讓林峯角逐影帝，自己改爭男配角，胡子彤認為是大人的事，自己是小朋友不好意思出聲。他說跟電影角色一樣，古天樂飾演的龍捲風有自己對九龍城寨的想法，在金像獎亦有自己的想法。廖子妤稱電影有自己的定位詮釋，演員做回自己的位置，大人的事交給大人處理。

廖子妤籲年輕人入戲院睇戲

傳有4間戲院將結業？廖子妤感慨說戲院的大銀幕和環迴立體聲可以讓觀眾感受到電影的魅力，跟在手機或在電腦看電影是不同感覺。以前大家的消遣是行街、睇戲及食飯，希望年輕人可以入戲院睇電影，如果將來沒有戲院，只在電腦的小熒幕看電影就很無癮。胡子彤表示不論戲院或演員都一同經歷低潮，相信低潮後會再向上走，現在要盡力做。