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娛樂

支嚳儀為聲線顏值戒吃辣

【明報專訊】支嚳儀昨日擔任「無煙車樂部啟動禮」嘉賓，呼籲大家戒煙，投入健康的無煙生活。她是非吸煙者，參加《中年好聲音》入行後，為養好聲線和顏值，決心改變生活習慣，尤其忍口不食至愛的麻辣火鍋，她說：「我以前無辣不歡，每隔兩日就食麻辣火鍋，仲揀重慶魔鬼辣度，食白飯都會加墨西哥辣椒醬，但食辣後會容易起痰、水腫，也影響聲線，唱高音欠穩定，現在就盡量戒，除了有一星期以上休息，才會准自己食一次麻辣火鍋。」

目標年尾開個唱

支嚳儀表示現在採取均衡飲食，亦食得清淡，入行後一年減掉15磅，打扮方面亦學識講究，從而提升個人自信，「以前紮馬尾略施脂粉就算，現在會黐眼睫毛，好勤力遮白頭髮」。不過她認為當歌手需要內外兼備，才可以讓事業走得更遠，她已規劃連串「希望工程」，推動自己繼續進步，「 多謝公司去年畀機會我嘗試做主持、拍劇及出歌，今年我會再出新歌及嘗試作曲，找老師學唱經典歌，務求建立個人風格，唱出韻味，目標年尾開到個人演唱會」。她指5歲兒子也遺傳音樂天分，經常在家中唱自創歌，非常可愛，不少粉絲託她送零食給兒子。會否讓兒子出道發展？她說需要與老公商討，如何讓兒子有發揮機會，又可建立正確價值觀。

記者：鍾一虹

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