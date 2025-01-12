支嚳儀為聲線顏值戒吃辣

目標年尾開個唱

支嚳儀表示現在採取均衡飲食，亦食得清淡，入行後一年減掉15磅，打扮方面亦學識講究，從而提升個人自信，「以前紮馬尾略施脂粉就算，現在會黐眼睫毛，好勤力遮白頭髮」。不過她認為當歌手需要內外兼備，才可以讓事業走得更遠，她已規劃連串「希望工程」，推動自己繼續進步，「 多謝公司去年畀機會我嘗試做主持、拍劇及出歌，今年我會再出新歌及嘗試作曲，找老師學唱經典歌，務求建立個人風格，唱出韻味，目標年尾開到個人演唱會」。她指5歲兒子也遺傳音樂天分，經常在家中唱自創歌，非常可愛，不少粉絲託她送零食給兒子。會否讓兒子出道發展？她說需要與老公商討，如何讓兒子有發揮機會，又可建立正確價值觀。

記者：鍾一虹