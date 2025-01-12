明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

尾場紅館騷星光熠熠 數度被粉絲感動流淚 劉德華期待四大天王攻啟德體育園

劉德華20場紅館個唱結束 感動流男兒淚 80歲照拍偶像劇

【明報專訊】劉德華（華仔）20場紅館《今天……is the Day巡迴演唱會》香港站前晚圓滿結束。華仔狀態大勇，尾場繼續賣力演出，數度被粉絲感動流淚。華仔每場演唱會都隔空跟粉絲「勾手指尾」給予「劉太」名分，前晚被粉絲反過來大叫「畀家用」。他自爆被女兒劉向蕙提醒跳錯舞步，太太朱麗蒨在場支持讓他感覺好些。對於有提議四大天王在啟德體育園主場館開演唱會，他說好想嘗試，他們是同一年代，如搞得成是盛事。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

華仔紅館演唱會前晚舉行尾場，捧場圈中人有炎明熹（Gigi）、李幸倪、盧海鵬、邵美琪、林建明、吳君如與陳可辛、謝安琪與張繼聰、錢嘉樂與湯盈盈及甄珍等，還有文化體育及旅遊局長羅淑佩。開場不久華仔已炒熱氣氛，全場歡呼，他說：「來到最後一場，大家不要留力，由現在開始癲到尾，我要聽到大家的呼喊聲才繼續演唱。」台下觀眾瘋狂大叫，華仔派心心講「我愛你」，逗得粉絲開心合唱。唱《冰雨》時又教男粉絲「冧女」招數，「找自己的最愛，把這首歌送給她」。

「劉太」大叫畀家用

華仔每晚演出都要求粉絲宣讀「劉德華，我愛你一萬年」，並隔空跟全場觀眾「勾手指尾」說「我願意」，笑言畀大家一個名分做「劉太」，這晚遇上鬼馬粉絲大叫「畀家用」，華仔搞笑回應：「畀家用？我養你們，反正都是從你們身上呃回來的。」華仔每次演繹《練習》，會在半空的升降台奔跑再跪下滑行，由於有數次發生驚險場面，試過滑出舞台邊緣或跌倒，他順從意見，這晚改為跑幾步、停低再跪下，安全完成這一幕。

願80歲繼續拍偶像劇

下半場演出氣氛變得感性，唱《愛你一萬年》、《心只有你》、《你是我的女人》時，多名女舞蹈員、色士風女樂手及女和音因不捨得落淚，華仔亦感動流下男兒淚，哽咽多謝台前幕後。尾聲時華仔跟粉絲訴心聲，「我幾年無開演唱會，沒想到所有粉絲依然同以往一樣，亦沒想到我的演出比想像中好，由第一場開始到今（前）日，是大家令到這個演唱會愈嚟愈好！」獻唱《如果有一天》前，他說：「如果有一日我無機會開演唱會的話，大家來參加歌迷會跟我見面聊天；將來你們在街上遇到我，記得走上前拍拍我，話我知『你叫劉德華，你好靚仔呀』！」他又幽默許願，若粉絲願意，80歲都會繼續拍偶像劇，還情深向大家告白：「如果我有120歲，容許我同你們一齊變老！」華仔兩度安歌，完場前送上《天天想你》及《永遠記得你》。

「搞得成是一件盛事」

騷後華仔在後台開香檳慶功，他興奮說：「我終於可以除低口罩畀大家見喇！」華仔這幾年曾三度取消或延期跨年個唱，故特別緊張今次開騷狀態，他說：「由演唱會開始，一路受之前的陰影影響，要特別小心身體，身邊所有工作人員都好好，會戴口罩陪我綵排。」提到在舞台爆喊了幾次，他表示跟粉絲共度20晚，非常感動，是流下開心眼淚。他自爆頭幾場喊得更勁，「初期開騷壓力好大，每日都驚身體有變數影響演出，特別易感觸，做順了就慢慢放心，身邊人給我好多能量。（因做騷變瘦？）不是，我肥了，盡量食，想在個唱期間保持健康」。他自評表現70分，不過今次是歷年開騷最舒服、最順暢一次，又笑稱完騷了，發現自己的狀態可以繼續跳唱下去。會否去更多地方巡唱？他表示暫時未有定論，因完成了72場巡唱，擔心表演單位辛苦，或者考慮換個形式再見大家。網民提議四大天王（他與張學友、黎明、郭富城）合作在啟德體育園主場館開騷，華仔贊成：「好呀，我都好想嘗試，始終四大天王是同一個年代，若搞得成是一件盛事。」

談妻女支持甜到漏

提到個唱因高難度表演發生過小意外，他表示已盡量小心，但總會有點意外，顧及人身安全，以及不讓太太朱麗蒨和粉絲擔心，表演動作已有調整。太太和女兒劉向蕙是否每晚監場？他罕有曬愛：「太太在場支持，我會好好多。（女兒有何意見？）她每日提醒我，話我跳錯舞步。」整個巡唱收了無數粉絲做「劉太」？他說：「開玩笑啫，大家睇完騷就忘記我啦！（以後大家叫你老公？）OK呀！」華仔完騷一身輕，打算放假一段時間，農曆新年會帶妻女外遊享受家庭樂，過年後會客串電影《長安的荔枝》，又預告年中拍攝《流浪地球3》。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕四大天王 今天 is the day 巡迴演唱會 劉德華（華仔）

上 / 下一篇新聞