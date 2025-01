【開箱】《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》 影評滿分定格動畫王

【明報專訊】第82屆金球獎曲終人散,來自拉脫維亞的《貓貓的奇幻漂流》(Flow)擊敗荷李活出品《玩轉腦朋友2》、《魔海奇緣2》、《荒野機械人》,以及同樣屬於定格動畫的《Memoir of a Snail》和《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》(Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl),贏得最佳動畫。《貓》片在爛番茄影評網站得分高達97%,獲獎可謂實至名歸,然而《超》片綜合110篇影評文章得到100%滿分,可會敗得不甘心?