【開箱】《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》 影評滿分定格動畫王

最佳動畫短片故事延續

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》去年聖誕率先在英國廣播公司（BBC）首播，今年1月3日移師影視串流平台Netflix全球上架，故事延續1993年推出並獲頒奧斯卡最佳動畫短片的《超級無敵掌門狗：引鵝入室》，兩者同屬尼克柏特（Nick Park）自編自導，講述壞蛋企鵝麥克洛精心策劃藍鑽石盜竊案，卻遭發明家華力士（賓韋赫聲演）和他的愛犬阿高偵破，前者失手被擒，囚禁於動物園內，但牠毫無悔意，更遷怒於後者，此仇不報枉為「鵝」。然後鏡頭一轉，為搞發明而欠債纍纍的華力士終於有望翻身，他向阿高展示最新產品「智慧小矮人」諾小智，這個機械人能完成所有家務，而且井井有條，相比之下阿高變成無用武之地，當然心有不甘。說穿了，阿高就是人類社會與人工智能（A.I）鬥爭下的犧牲品，放諸今日世界，輕易引起共鳴。

另一方面，麥克洛透過新聞報道得悉華力士的新發明，正好利用諾小智為報仇工具。首先透過動物園中電腦接駁到華力士家中伺服器，趁機械人夜間充電時，駭入中央處理器並重新設定，「黑化」後的諾小智懂得自我複製，表面上擴充人手，為華力士外出打工掙錢還債，其實趁機盜竊材料，製造潛艇後「劫獄」，再插贓嫁禍華力士，難免令人聯想起同類題材的《人工殺姬》或《智能女傭》。最後正邪大決鬥，結果當然邪不勝正；最後一幕阿高跳船逃生，更是向湯告魯斯（Tom Cruise）的《職業特工隊：死亡清算上集》致敬，令人會心微笑。

有機會角逐奧斯卡最佳動畫

英國導演兼編劇尼克柏特製作《超級無敵掌門狗》、《咪走雞》、《超級無敵羊咩咩》等定格動畫系列，至今超過35年，技術毋庸置疑，由過去單純以泥膠公仔逐格拍攝，到近年加入電腦特技，無論主角或背景都愈來愈豐富和逼真，產量亦因此提升，反映幕後不斷求變，拒絕故步自封，過去6度提名奧斯卡，最終捧走4個獎座已是最佳證明。新片失落金球獎，但仍被視為今屆奧斯卡大熱，本月19日公布提名名單自有分曉。

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》片長只有82分鐘，節奏必須明快，簡單回顧麥克洛被捕始末，隨即進入主題：華力士迷信科技，阿高卻對人工智能保持警覺，正好代表現今世代的兩大陣營，至於導演站在哪方？從警方懷疑華力士利用諾小智盜竊鄰居財物，於是拆除其家中所有發明品，帶返警署化驗。華力士失去所有先進設備後，彷彿變回原始人，幾乎失去所有求生本能，就連煲水冲茶亦無法完成，感覺荒謬又諷刺。這一幕足以窺伺導演立場。