《完美物質》《魔法壞女巫》爭美術指導公會獎

【明報專訊】受到加州山火影響，荷李活多個頒獎禮如奧斯卡被迫延期公布提名名單，美術指導公會（ADG）卻不在此限，前日公布電影、電視節目、廣告及音樂錄影帶等各個部門的名單，其中影視作品分開特定時代、魔幻及當代3個組別，《帝國驕雄II》、《粗獷派建築師》（The Brutalist）、《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu，暫譯）、《A Complete Unknown》及《Saturday Night》角逐特定時代電影獎；《異形：羅穆盧斯》、《嘩鬼家族Beetlejuice》、《沙丘瀚戰：第二章》、《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》及《魔法壞女巫》爭魔幻電影獎；《美帝崩裂》、《教宗選戰》、《完美物質》、《龍捲風》及《毒王女人夢》（Emilia Perez）則角逐當代電影獎。