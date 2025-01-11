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娛樂

米路吉遜住所焚毁 家禽無變燒雞 珍美李寇蒂斯捐780萬 莎朗史東收容災民

【明報專訊】美國南加州一帶周二（7日）起發生山火，荷李活歌影視明星聚居的太平洋斷崖（Pacific Palisades）更是重災區，繼安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、比利基斯圖（Billy Crystal）等家園已毁後，前日再有金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges）等圈中人的住所遭山火吞噬，惟《轟天炮》米路吉遜（Mel Gibson）表示所養家禽無恙，感到驚喜。《奇異女俠玩救宇宙》珍美李蔻蒂斯（Jamie Lee Curtis）率先表示跟家人捐出100萬美元賑災，《本能》莎朗史東（Sharon Stone）則開放住所，接收受山火影響的居民。

《薩爾瓦多》77歲男星占士活士（James Woods）日前在社交媒體上傳多條片段可見火勢嚴重，並表示要撤離家園，其後接受有線新聞網絡訪問，忍不住哽咽，並表示前一天還在泳池游水，翌日全都消失了，「現場一片混亂，簡直就像地獄一樣，我們周圍每棟房子都着火了」。另一被山火吞噬家園的《90男歡女愛》比利基斯圖（Billy Crystal），在聲明中表示無法以言語來形容所目睹的嚴重災情，更為朋友和鄰居感到痛心，「我和太太自1979年就住在這裏，在此養育兒孫，屋中每個地方都滿載愛，美麗的回憶是帶不走的」。

Paris Hilton「直擊」住所燒毁

太平洋斷崖聚居了不少歌影名人，失去家園的還有《天作不合的我們》阿當布迪（Adam Brody）和《花邊教主》麗冬美絲達（Leighton Meester）夫婦、《翻兜有情郎》女星安娜花莉絲（Anna Faris）、唱作女歌手Diane Warren、《富家窮路》男星尤真烈維（Eugene Levy）、金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《金剛：骷髏島》尊古曼（John Goodman） 、《鼓動真我》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）等。真人騷女星Paris Hilton位於馬里布海邊的豪宅亦焚毁，她在社交媒體發文表示，透過電視新聞直播目睹住所付諸一炬，稱該房子是兒子學會踏出人生第一步的地方，留下很多寶貴回憶，慶幸家人與寵物都安全，並感謝所有消防與救援人員。

雲迪米基亞太太將臨盆 BB房全毁

前日再新增荷李活受災演員名單，《這就是我們》米路雲迪米基亞（Milo Ventimiglia）周四（9日）接受哥倫比亞廣播公司訪問，稱其位於馬里布的住所已燒毁。米路表示周二看到「斷崖山火」（Palisades Fire）不斷蔓延，於是跟懷孕9個月的太太Jarah盡量收拾物品撤離，但不包括最近才佈置好的BB房；前日米路返回住所察看，發現住所已沒有了，「開始想家裏不同位置所留下的回憶，然後看看鄰居的住所和周遭環境，真的心都碎了」；米路表示某程度上已接受了所有損失。

據TMZ報道，《聲聲相識》金像影帝謝夫布烈治位於馬里布的大宅焚毁。事發時米路吉遜在得州接受人氣播客羅根（Joe Rogan）訪問，他向NewsNation表示，他住了十四五年的馬里布大宅，已被山火吞噬，「我的東西都在那裏，現好像從負擔中得到解脫，因為所有物件都化為灰燼了」。他表示太太Rosalind與兒子Lars及時撤離，雖然衣服、檔案、照片等很多物件都失去了，但這些身外物都可以更換的；又稱幸好所養的家禽都生存下來沒變燒雞，感到驚喜，「最重要我所愛及家人都安全健康」。米路吉遜透露住在他附近的《西部世界》男星艾迪夏里斯（Ed Harris），住所亦付諸一炬。

逃離「災場」的珍美李蔻蒂斯宣布與家人捐出100萬美元（約780萬元）成立救援基金，稱正與加州州長紐森、洛杉磯市長巴斯及參議員謝安達溝通，看怎樣把基金直接交到最受影響的地方。她早前向《The Tonight Show》表示，南加州災情嚴重，「我去購物的超市，子女的學校，都沒有了，很多朋友失去家園，真是非常糟糕的情况」。伸出援手的還有莎朗史東，她把住所變成避災中心，收留無家可歸的朋友；又與姊妹及公關朋友聯手，跟一家位於比華利大道的商店The Coop合作，讓後者成為收集及分發物資與善款的中心，幫助有需要的災民。居住在加州的哈里王子夫婦呼籲大眾採取行動，例如開放住所收留有需要人士及寵物，或捐款到相關慈善組織。

另一方面，《轟天猛將3》朗達露絲（Ronda Rousey）周四順利誕下第2胎女兒，稱在災難中非常感恩。《毒王女人夢》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）原定本月10至12日開辦期間限定店慶祝專輯《Rare》面世5周年，現宣布延期；她又在社交媒體列出連串避災中心、精神健康、支援動物的聯絡方法。美國製片人公會獎（PGA）原定本月10日公布提名名單，亦宣布延期至明天。

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