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娛樂

【娛樂場】《跟住大佬去旅行》 踩界走訪日本黑幫

【明報專訊】ViuTV旅遊節目《跟住大佬去旅行》由題材到主持組合也創意十足，試當真成員蘇致豪、《正義迴廊》導演何爵天（何導）、《全民造星V》林昆樂（Stick）任主持，特別是何導擔任主持令不少觀眾問為什麼？是否樣子夠惡似大佬？不過，看過首周播映的觀眾對何導的表現，也會認為他是節目不可或缺一員。

台前幕後吃盡苦頭

《跟住大佬去旅行》共15集，3名主持到日本訪問當地江湖大佬；從家法幫規至刀光劍影，窮凶極惡到金盆洗手，全方位了解日本極道（黑社會）文化。節目組有這樣介紹：「主持嶄新攞苦嚟辛，口窒窒膽粗粗，窺探日本極道，跟住『大佬』搞呢搞路；擂台挑機真拳手，深夜追擊暴走族，快閃黑道防彈屋，壘球約戰山口組，扮教父見黑手黨，劊『指』手家法伺候……內容踩界，拍之而後快！收視險中求，台前幕後吃盡苦頭；笑聲背後剖開黑道憂慮哀愁，奉勸世人做個好人。節目籌備一年，打造可能係電視史上最『惡』嘅搞笑綜藝節目。」其中提到「台前幕後吃盡苦頭」沒有誇張，面對非善類膽戰心驚，拍攝中發生誤會激嬲暴走族，製片要喊住解釋，有苦自己知。

蘇致豪被紋身漢嚇怕

首集由蘇致豪（豪哥）打頭陣，到東京紅燈區歌舞伎町進行不同的「試膽任務」。豪哥要在街頭問女仔交換Instagram（IG），初時以為好輕鬆，「只要同佢哋傾得開心就得」，笑說要用香港和日本的共同語言（燒賣）去打開話題。他不停向路過的女生以日語表示自己是「嚟自香港嘅燒賣」，結果大部分女生都急急腳離開，令他顯得戰戰兢兢。直至遇到外國女生，跟對方自我介紹並交換IG，當他放下戒心時，卻殺出「歌舞伎町風紀」Tyson干涉拍攝及責問豪哥。豪哥雖然有心理準備會被節目組整蠱，但臨場對住氣勢超強的紋身漢，加上言語不通，難免流露出「淆底」表情。

凌晨追蹤暴走族

要認識日本極道文化，第2集有西西里黑手黨家族成員破例接受電視台拍攝，講解他與日本幫會的關係。他在日本開設「教父」主題餐廳，並親自下廚炮製牛肉意大利粉，戒了牛肉的豪哥因不便進食，即時令嘉賓黑面，氣氛尷尬又緊張。第3集「暴走東京」，凌晨追蹤暴走族活動情况，專訪16歲暴走族女當家，細說暴走心態。這集在網上重溫可以選擇睇「導演版」，其中拍攝暴走族的電單車時，因他們是愛車之人，嫌亮着車燈的拍攝時間太長有損電單車，故大發脾氣，情况好混亂。

導演何爵天勁爆笑

還有「黑道和尚與歌王」，幫會慣犯在獄中改過變成和尚，並替主持洗滌心靈。前幫會中人獨愛唱歌，洗底後化身更生團體的娛樂組擔當，與主持分享幫會唱K規條外，更互相大鬥歌藝，何導爆冷成K歌之王。還有格鬥記者會中有人向豪哥挑機，他硬着頭皮應戰。

首周播映觀眾收貨，何導的表現更是亮點，導而優則演的他原來勁爆笑，豪哥讚何導綜藝感很強。有網民留言「支持何導轉幕前」、「何導係畀導演事業埋沒咗嘅笑匠」。

《跟住大佬去旅行》

ViuTV

1月6日起逢周一至五晚上10時30分

相關字詞﹕林昆樂 何爵天 蘇致豪 跟住大佬去旅行

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