明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

與龔嘉欣姚焯菲張馳豪派鮑魚 吳若希自嘲「陪跑」 明年送機票

吳若希角逐女配自嘲「陪跑大使」 孖師弟妹送鮑魚拉票

【明報專訊】「TVB職藝員新春盆菜宴」昨晚筵開160席，行政主席許濤與總經理曾志偉連續兩晚現身，還有汪明荃（阿姐）與薛家燕，部分入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》獎項的候選人上台落力拉票。聞主席宣布加人工，阿姐稱皆大歡喜，開心逆境終於過去。問她是否全公司最高人工藝員？她說：「當然不是，我工作量那麼少，人工都OK，合理的。」

吳若希、龔嘉欣、姚焯菲及張馳豪以「選情告急」大派鮑魚為每席加餸，吳若希自嘲是「陪跑大使」，今年大家掙到錢加上成績好，便連同師弟妹合資5位數字送鮑魚分享喜悅，如明年成績好，考慮送機票抽獎。她憑《旁觀者》爭最佳女配角，但覺得對手好強，如《巾幗梟雄之懸崖》陳曉華和《黑色月光》黃翠如等，自知陪跑，預告以超性感低胸裝出席頒獎禮，陪跑都要靚，又打算投蕭正楠及黃翠如一票，希望他們夫妻同獲獎，加上翠如懷孕，三喜臨門。

姚焯菲澄清未揀定大學

龔嘉欣讚姚焯菲與張馳豪好有機會獲獎，已互相投票。她近日擔任張馳豪歌曲MV女主角，演繹姊弟戀，獲不少網民讚外形相襯，她甜笑說MV籌備兩個月，為穿婚紗花很多心機，稍後會出合唱版。她避談是否心急嫁人，但穿婚紗時曾自問有否出嫁一日，知身邊人比她更心急。姚焯菲澄清未揀定升讀哪所大學，美國、英國都是選擇之一，要跟父母商量。張馳豪希望大家食鮑魚食得開心，提醒大家投票。會否留一罐給炎明熹（Gigi）？他說不止Gigi，也希望留給支持自己的觀眾和粉絲。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕姚焯菲 龔嘉欣 吳若希 張馳豪 薛家燕 汪明荃（阿姐）

上 / 下一篇新聞