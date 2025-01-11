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娛樂

稱癌指數持續下降 吳忻熹盼出勵志歌圓夢

【明報專訊】吳忻熹（前名吳文忻）、陳曉東、溫碧霞、何雁詩、孫慧雪、葉泓聲與太太陳樂榣前晚到銅鑼灣出席派對。吳忻熹去年8月公開乳癌復發並擴散至淋巴腺，在港完成三次化療後轉到泰國接受細胞治療及注射腫瘤疫苗抗癌。她精神不錯，表示最近再到泰國接受6支針劑療程，每隔兩星期到當地打針，現尚餘兩支針便完成。她說接受治療後感覺好神奇，癌指數持續下降，感覺腫瘤變大，醫生估計可能變成纖維瘤，因T細胞還好強，未必是癌，可能是炎症，要待療程結束後再檢查才知道結果，唯有盡做和見步行步。

視每日為最後一日

吳忻熹覺得現在什麼也不能控制，唯有調節自己改變思想，因患者最慘是接受一連串治療後不知成功與否，又擔心將來復發，令未來活在陰霾中才是痛苦。

吳忻熹透露今年有個大計，就是重拾當年唱歌夢想推出新歌，「當年畢業返港，一心想參加新秀歌唱比賽，因停辦才選港姐。我現在視每日為最後一日，不想有遺憾，趁現在精神和體力仍可應付再追夢。感謝獲那麼多人支持，每句加油都好窩心」。她日前看叱咤頒獎禮，聽到鄭秀文及歌手們一席話，燃起她的壯志雄心，「我51歲，明年如站在台上攞新人獎會好神奇。我想出首勵志歌，歡迎音樂或製作人，有興趣聯絡我」，她認為若成事是三贏，圓夢又可鼓勵同路人追夢，以及身教兩女兒。

陳曉東任《中年3》評審

陳曉東身形瘦了，解釋為演唱會戒澱粉質和糖所致。他原本去年12月在佛山舉行演唱會，但批文問題延至今年4月，不過他笑言農曆新年仍會吃賀年糕點，「我會做運動的」。他透露相隔20年再參與內地春晚節目感開心，下月返港為無綫《中年好聲音3》擔任客席評審。問到評審準則？他認為最重要有個人風格，了解自己聲音長處，切忌模仿，唱得好與否，他都會直接道出，這樣反而對參賽者有幫助。他以前在內地擔任歌唱節目評審，也直接向參賽者周琛提議唱卡通片歌曲。他覺得現今的人較他當年大膽得多，不怕被評頭品足；又預告今年會推出新歌。

記者：柯美

相關字詞﹕吳忻熹 陳曉東

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