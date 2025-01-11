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娛樂

陳奕迅為歌迷安全取消泰國演唱會

【明報專訊】內地男演員王星（藝名星星）本月初被騙往泰國「拍戲」，在泰緬邊境失聯，遭電騙集團綁架至緬甸，引起中國官民輿論關注。王星本周二（7日）獲救，並於昨晚乘飛機返國。此事在網上引起熱議，有擔憂前往泰國旅行的安全問題。陳奕迅原定下月22日到泰國曼谷舉行演唱會，但近日網上流傳有詐騙集團疑趁演唱會捉人，主辦單位與陳奕迅經過商議，考慮到歌迷的安全，決定取消曼谷演唱會。

傳園區騙徒計劃大規模綁架歌迷

王星獲救後雖表示：「泰國是挺安全的，大家不要擔心，我自己有機會的話也會再來這邊。」但關於前往泰國的安全問題仍引起擔憂。陳奕迅世界巡迴演唱會曼谷站原定2月22日舉行，門票去年12月開售火速售罄，但王星事件後，有人在網上散播到泰國旅遊很危險的言論，甚至有傳園區騙徒正計劃大規模綁架到泰國看陳奕迅演唱會的歌迷，更傳有詐騙集團的人混入演唱會團隊，引發網上討論及恐慌。

陳奕迅曼谷演唱會主辦單位上海聖峰文化演藝有限公司，昨日在官方社交平台發出該場演唱會取消公告，內容如下：「對於陳奕迅先生以及主辦方而言，觀眾朋友們的安全至上，是我們最為關切的。考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，我們審慎地決定：原定2025年2月22日在泰國曼谷IMPACT ARENA舉辦《陳奕迅 FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會曼谷站》將取消舉行。由於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意！」

官方售票平台購票觀眾可全額退票

從官方售票平台購票的觀眾可全額退票。主辦單位提到：「對於網絡媒體上出現的誹謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實消息或言論，我們保留追究法律責任的權利，已取得相關授權並已委託律師處理。我們衷心感謝廣大歌迷朋友們的理解與支援，我們再次表達歉意，敬請諒解！」

經理人：希望將來再到泰國開騷

陳奕迅經理人甘菁菁表示連日來看到很多新聞，大家就事件商討，「不想世界各地任何歌迷或其家人，為到泰國看演唱會而擔心人身安全，所以決定再找合適時間才到當地開演唱會。我們當然知道有很多身在泰國的移民及華僑，對這次的取消演唱會安排非常失望，真是十分抱歉，希望將來有一天可以再到泰國開騷」。

翻查內地社交平台，發現有數張截圖廣為流傳，內容涉及數名自稱在詐騙園區工作人士的帖文，指詐騙園區經理計劃要求下屬假扮觀演者，誘騙到泰國的歌迷至詐騙園區，亦會出動員工假扮司機，將歌迷直接運至詐騙園區。

娛樂組

相關字詞﹕陳奕迅 王星（藝名星星）

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