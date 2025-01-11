《臨時決鬥》周秀娜王丹妮呻打女唔易做 梁詠琪搞gag「爆肚」笑到出皺紋

記者：鍾一虹

《臨時決鬥》以打拳為主題，講述廣告界女強人王丹妮被女拳王周秀娜「撬牆腳」，打算學拳復仇，又在拳館重遇職場冤家梁詠琪，引發連場激戰和笑料。

梁：古仔有暖男一面

梁詠琪為演出勤練拳，開工後才得知不用勁打，只需應付少許動作戲，原來導演另有安排，交給她做搞笑擔當，「繼《嚦咕嚦咕新年財》和《闔家辣》後，此片將成為另一喜劇經典，今次我扮演明星，所以好多靚衫著，跟大家順住劇情做，氣氛高漲時就自自然然「爆肚」、搞gag，很有化學作用，拍攝時我笑到皺紋出晒」。梁詠琪跟古仔扮演夫妻，指古仔拍戲向來認真、嚴肅，等埋位亦很少閒聊，但今次拍攝一場哭訴戲分，發覺古仔有暖男一面，對他重新認識，「拍完這場戲，感受到他有份暖流，之後就多跟他研究劇本，多了交流」。

周：出力打減少重拍機會

王丹妮與周秀娜羨慕梁詠琪、楊詩敏（蝦頭）動作戲不多，她們有場「世紀對決」打得激烈，開拍前一個月接受密集式訓練，認識到泰拳講求快狠準，起初大家都很驚誤傷對方，後來有共識，長痛不如短痛，寧出力打減少重拍機會，也領略到做影壇女打星不簡單。周秀娜笑說：「我以前練拳只是為減肥和識男仔，今次為電影打泰拳，無得用替身、加裝防護墊，認識到泰拳攻擊力強。」她拍攝時發生意外，膝頭縫5針後留疤，「我穿短褲跟王丹妮打爛仔交，因為踢櫈走錯位，小腿撞落櫈腳，未嗌cut前，我仲好型擺緊甫士，一嗌cut痛到掙扎，當時以為只是甩皮，而且是首天拍攝，所以簡單處理傷口就繼續工作，但傷口郁動就爆開，翌日才到醫院縫針」。

王：被撻到五臟六腑震動

梁詠琪在片場目睹古仔決鬥王丹妮一幕，古仔拍第一個鏡頭就狠勁地將王丹妮撻落地，她是旁觀者都替王丹妮心痛。王丹妮說：「被撻落地之後，我五臟六腑都在震動，花了幾秒才能緩和爬起身，大家見我有點辛苦都好驚，全場靜晒，直至我站起來嗌無事，個個拍手鼓勵，好熱血，我本來提議再來一take，導演說不用了，已經收貨。」她稱戲中是「捱打擔當」，先後被梁詠琪、古仔、胡子彤、周秀娜打，笑稱拍完才明白為何事前要學那麼多招式，「雖然周身瘀傷，但沒被嚇怕，我發覺自己有少少被虐傾向，而且好捱得，可以多嘗試動作片，老公（羅孝勇）都邀我試拳，想考驗我的身手」。王丹妮與周秀娜互讚夠硬淨，梁詠琪都覺得兩個後輩有武打潛質，又自嘲沒動作天分，「我年紀大，身手不夠敏捷，若受傷可能不止縫針那麼簡單」。

談到今年賀歲檔非常熱鬧，有蔡卓妍、張繼聰的《祥賭必贏》，高海寧、馬國明、陳家樂的《麻雀女王追男仔》，以及許冠文、黃子華的加長版《破•地獄》。梁詠琪表示對《臨時決鬥》票房有信心，「始終題材新鮮，關於女仔打泰拳，組合方面屬於新舊交替，我與古仔第六度合作，跟王丹妮、周秀娜則是首次在電影碰頭」。