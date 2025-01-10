【開箱】《聽說》改編台灣片 百分百純愛故事

戀上聽障女孩

韓片《聽說》講述李龍俊（洪慶飾）大學畢業後，終日游手好閒，在母親強迫下，開始在雙親經營的小餐館送外賣。往游泳館送外賣期間，遇上夢中情人徐夏天（盧允瑞飾），他見夏天用手語與苦練游泳的聽障妹妹徐秋天（金珉周飾）對話，學過手語的龍俊，上前跟她們搭訕。在秋天的幫助下，龍俊與夏天的關係逐漸升溫，秋天卻因一次意外失去參加奧運的資格，令龍俊與夏天的關係面臨破裂。

《聽說》改編自2009年上映的台灣同名電影，後者2010年在韓國上映，僅2.3萬人次觀看，比起《不能說的秘密》、《那些年，我們一起追過的女孩》、《我的少女時代》等台灣愛情片，《聽說》在韓國知名度稍遜，所以今次拍成韓版，也擺脫原著影響。其實韓國本月將上映韓版《不能說的秘密》，且看外界反應如何。

韓版《聽說》的故事跟原作大致相同，僅修改了部分角色的設定，以切合韓國文化及氛圍，譬如女主角夏天是家中長女，為了達成妹妹參加奧運的夢想，不惜放棄自己的人生，打工維持生計，又每日騎電單車送妹妹上下課；長女自我犧牲的情感，比起原著相反的設定，來得更自然。男主角龍俊則是韓國社會常見「畢業等於失業」的青年，欠缺人生方向，終日無所事事。

《聽說》像童話一樣溫暖，角色親切、善良，像痛惜妹妹的姐姐，為喜歡女生製作便當的男孩，不介意兒子女朋友是聽障者的父母等；看到純真、善良的角色，也讓觀眾暫時忘卻現實社會的殘酷與險惡。

據報洪慶、盧允瑞及金珉周為了片中角色，苦練手語3個月。手語亦佔據電影大部分時間，所以經常出現「聲音空白」的情况，幸好加插配樂填補了所有空白；也由於人聲不多，反使人更集中聆聽配樂。其中最突出是秋天在游泳池時，清晰聽到她的手和水之間所產生的摩擦聲。

看過原著的觀眾，應該知道最後出現反轉情節，男女主角大團圓結局。電影最大的信息是無論聽障或健全，人與人之間不應拘泥於方式，最重要是溝通及傳達心意。韓版《聽說》整體表現不錯，惟中段描述夏天自責心情時，有點拖泥帶水及鬆散。

洪慶表現突出

3名主角中以扮演龍俊的洪慶表現最突出，其貌不揚的他，演技有水準，談情戲表情到位，證明愛情片男女主角不一定要俊男美女。龍俊對夏天一見鍾情，不介意對方「聽不見」，直到夏天因為秋天因一次意外，失去游泳選手資格，夏天深感愧疚，自責為了拍拖而害妹妹失去夢想，拒絕與龍俊繼續交往，洪慶見狀只是輕輕抛下一句「我也讓你難受嗎？」便黯然離開，讓人心痛。

上映日期：1月9日