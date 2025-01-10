《魔法壞女巫》演員公會5提名領跑

卜戴倫（Bob Dylan）傳記片《A Complete Unknown》以4項提名，緊隨《魔》片之後，除了爭整體演出獎之外，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）和愛德華諾頓（Edward Norton）繼金球獎後再逐SAG影帝及男配；片中飾演Joan Baez的蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）爆冷入圍角逐最佳女配角。添密菲將在最佳男主角迎戰《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）、《Queer》丹尼爾基克（Daniel Craig）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）及《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）。

《毒王女人夢》及《阿諾拉》各獲3項提名，除同時躋身最佳整體演出，跟《魔法壞女巫》、《A Complete Unknown》及《教宗選戰》爭獎之外，《毒》片素兒莎丹娜（Zoe Saldana）繼贏得金球最佳女配角之後，再於SAG角逐同一獎項。同片的跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）將與《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）、《完美物質》金球影后狄美摩亞（Demi Moore），以及《The Last Showgirl》彭美琳安德遜（Pamela Anderson）等，爭奪最佳女主角殊榮。

金球獎帝后落選

SAG電影候選名單爆冷頗多，出爐金球獎帝后《非常男人》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）和《I'm Still Here》巴西女星法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）均名落孫山；憑《Babygirl》拿下威尼斯影后又有份角逐金球獎的妮歌潔曼（Nicole Kidman）同樣被摒諸女主角五強之外。SAG與金球獎的口味可說迥異，角逐SAG最佳女配角的《鋼琴課》丹妮爾德韋拿（Danielle Deadwyler）便不在金球獎候選之列。

SAG電視方面，橫掃去年艾美今年金球的《幕府將軍》獲戲劇類5項提名領先，將與《柏捷頓家族：名門韻事》、《豺狼之日》、《翻盤特工隊》及《頭號外交官》爭整體演出獎；比較特別的是《幕》劇淺野忠信之前都是角逐男配，但在SAG則與同劇的真田廣之爭視帝。《幕》劇澤井杏奈會在視后迎戰《律師無限耆》嘉菲比絲（Kathy Bates）、《柏》劇妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）及《頭號外交官》的艾麗遜珍寧（Allison Janney）和嘉莉羅素（Keri Russell）。

DGA無女導演入五強

另一方面，美國導演公會（DGA）前日亦公布了電影導演五強名單，分別是《毒王女人夢》積克奧迪雅（Jacques Audiard）、《阿諾拉》辛貝克（Sean Baker）、《教宗選戰》愛德華伯格（Edward Berger）、《粗獷派建築師》畢迪高比（Brady Corbet），以及《A Complete Unknown》占士曼高（James Mangold），跟過去3年均有女導演入圍的情形迥異。不過候選最佳新導演有兩名女士入圍，包括《乘著光的幻想》柏耶嘉柏迪婭（Payal Kapadia）及《My Old Ass》美瑾柏克（Megan Park），將與《DIDI弟弟》王湘聖等人爭獎。

受加州山火影響，Netflix《間諜夫妻再出山》等新片首映禮取消外，原定明日公布提名的美國編劇公會將延期至下周一（13日）；計劃本月17日揭曉候選名單的奧斯卡，也會延期兩日至本月19日公布。原定周日（12日）舉行頒獎禮的影評人選擇大獎，也順延至本月26日。