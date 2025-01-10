明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《魔法壞女巫》演員公會5提名領跑

【明報專訊】受加州山火影響，美國演員公會獎（SAG）取消現場宣讀提名名單，改為網上公布；去年全球最賣座電影第6位的《魔法壞女巫》以5項提名領跑，不但全員角逐整體演出獎，跟金球獎候選名單一樣，辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和亞莉安娜（Ariana Grande）分別角逐最佳女主角及女配角。SAG最爆冷是無份爭金球獎的祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）也獲最佳男配角提名。

卜戴倫（Bob Dylan）傳記片《A Complete Unknown》以4項提名，緊隨《魔》片之後，除了爭整體演出獎之外，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）和愛德華諾頓（Edward Norton）繼金球獎後再逐SAG影帝及男配；片中飾演Joan Baez的蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）爆冷入圍角逐最佳女配角。添密菲將在最佳男主角迎戰《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）、《Queer》丹尼爾基克（Daniel Craig）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）及《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）。

《毒王女人夢》及《阿諾拉》各獲3項提名，除同時躋身最佳整體演出，跟《魔法壞女巫》、《A Complete Unknown》及《教宗選戰》爭獎之外，《毒》片素兒莎丹娜（Zoe Saldana）繼贏得金球最佳女配角之後，再於SAG角逐同一獎項。同片的跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）將與《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）、《完美物質》金球影后狄美摩亞（Demi Moore），以及《The Last Showgirl》彭美琳安德遜（Pamela Anderson）等，爭奪最佳女主角殊榮。

金球獎帝后落選

SAG電影候選名單爆冷頗多，出爐金球獎帝后《非常男人》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）和《I'm Still Here》巴西女星法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）均名落孫山；憑《Babygirl》拿下威尼斯影后又有份角逐金球獎的妮歌潔曼（Nicole Kidman）同樣被摒諸女主角五強之外。SAG與金球獎的口味可說迥異，角逐SAG最佳女配角的《鋼琴課》丹妮爾德韋拿（Danielle Deadwyler）便不在金球獎候選之列。

SAG電視方面，橫掃去年艾美今年金球的《幕府將軍》獲戲劇類5項提名領先，將與《柏捷頓家族：名門韻事》、《豺狼之日》、《翻盤特工隊》及《頭號外交官》爭整體演出獎；比較特別的是《幕》劇淺野忠信之前都是角逐男配，但在SAG則與同劇的真田廣之爭視帝。《幕》劇澤井杏奈會在視后迎戰《律師無限耆》嘉菲比絲（Kathy Bates）、《柏》劇妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）及《頭號外交官》的艾麗遜珍寧（Allison Janney）和嘉莉羅素（Keri Russell）。

DGA無女導演入五強

另一方面，美國導演公會（DGA）前日亦公布了電影導演五強名單，分別是《毒王女人夢》積克奧迪雅（Jacques Audiard）、《阿諾拉》辛貝克（Sean Baker）、《教宗選戰》愛德華伯格（Edward Berger）、《粗獷派建築師》畢迪高比（Brady Corbet），以及《A Complete Unknown》占士曼高（James Mangold），跟過去3年均有女導演入圍的情形迥異。不過候選最佳新導演有兩名女士入圍，包括《乘著光的幻想》柏耶嘉柏迪婭（Payal Kapadia）及《My Old Ass》美瑾柏克（Megan Park），將與《DIDI弟弟》王湘聖等人爭獎。

受加州山火影響，Netflix《間諜夫妻再出山》等新片首映禮取消外，原定明日公布提名的美國編劇公會將延期至下周一（13日）；計劃本月17日揭曉候選名單的奧斯卡，也會延期兩日至本月19日公布。原定周日（12日）舉行頒獎禮的影評人選擇大獎，也順延至本月26日。

相關字詞﹕魔法壞女巫 美國導演龔輝獎 美國演員公會獎

上 / 下一篇新聞