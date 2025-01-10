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娛樂

隔42年再來港開騷 中村雅俊考慮廣東話唱《前程錦繡》

中村雅俊5月伊館開騷考慮唱廣東歌 最想飲茶歎一盅兩件

【明報專訊】日本殿堂級的73歲男歌手中村雅俊，為紀念出道50周年，昨來港出席記者會，宣布5月24日假伊利沙伯體育館舉行演唱會，這是他自1983年後相隔42年再度來港開騷，中村雅俊表示會考慮演唱其經典作的廣東話版《前程錦繡》，還想抽空遊覽及去飲茶品嘗港式點心。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

中村雅俊主演日劇《前程錦繡》，1970年代在港大受歡迎，主題曲《我們的旅程》亦成為經典，羅文主唱填上廣東話歌詞的《前程錦繡》，更唱到街知巷聞。其實中村雅俊有不少金曲曾被香港歌手改編及主唱，包括黃凱芹《雨中的戀人們》、關淑怡《一首獨唱的歌》及呂方《聽不到的說話》等。中村雅俊1983年首次來港在大學會堂（AC Hall）舉行個唱，對上一次來港則是14年前，參與賑災音樂會。

演唱會5•24伊館舉行

中村雅俊早前宣布在港舉行出道50周年紀念演唱會，消息一出即備受關注。他昨日來港出席記者會，宣布演唱會5月24日假灣仔伊利沙伯體育館舉行。中村雅俊謂近年在日本開騷，不少香港粉絲也專程飛到日本捧場，所以很期待跟香港粉絲見面。個唱門票本月13日起公開發售，月底還會推出精選專輯。

香港歌手任嘉賓 稱好提議

中村雅俊在記者會上用廣東話跟傳媒打招呼，「你好嗎？我係中村雅俊」。翻譯員透露他並非臨急學習，而是本來就記得。中村雅俊表示沒想到自己相隔42年能再次在港舉行演唱會，覺得是一個奇蹟。他記得當年在港開騷，粉絲很熱情，都會跟着唱他的歌，讓他十分開心及興奮。談到當年在港開騷的難忘事，他說：「安歌時段，台下粉絲大叫『太太！太太！』原來是指坐在觀眾席的妻子（五十嵐淳子），所以我請了妻子上台跟大家打招呼。」至於今次個唱會否與老婆同行，中村雅俊透露太太不捨得家中愛犬，近年每次家族旅行，妻子都不參與，留在家中陪伴愛犬。

中村雅俊預告今次個唱會獻唱多首香港粉絲耳熟能詳的經典歌，還有望大曬音樂才華，演奏拿手的鋼琴、結他及色士風。有傳媒提議他唱廣東話版《前程錦繡》，他聞言即讚好提議，雖然不能承諾，但會認真考慮。他自言也聽過關淑怡的《一首獨唱的歌》，又謂若邀請翻唱過他作品的香港歌手擔任嘉賓，也是很好的提議，「可以幫輕下！」提到如何保持體力開騷，他稱年紀漸長，最重要是睡眠，會多休息。

被問到相隔多年再次訪港，會否抽空四出遊覽，他稱以往來港都是以工作為主，幾乎沒時間遊覽，如果今次有時間也想外出逛逛，特別想去飲茶，品嘗港式點心。

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