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娛樂

一人騷開鑼 憶同性前度燒炭亡 余迪偉泣不成聲

【明報專訊】商台DJ余迪偉一連4場一人劇場《Fabulous Me》前晚假西九文化區自由空間大盒開鑼，伙香港女中音歌唱家徐曉晴、《中年好聲音2》參賽者李浩森與音樂人麥曜鏗和唱，深情獻唱貫穿劇場故事。余迪偉回憶往事，談及曾有輕生念頭、前度自殺及外婆離世，忍不住三度落淚，又重提在職場被欺凌事件，強調全是人生經歷，不必避談，現已原諒對方且放下。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

余迪偉穿黑色禮服配拖尾長裙襬，襯厚底高筒靴登場，現場四圍放有馬桶佈置，寓意分享他最私隱的秘密。有4家姐兩兄長，家中排行最小的余迪偉從童年說起，分享兒時和學生年代往事，談到與初戀女友May分手多年，至今仍保持聯絡。他先後往加拿大愛民頓和美國紐約求學，開始了解自己性取向，「在紐約期間先後與8個女仔拍拖，然後遇上靚仔David，並愛上對方，第一次對男仔有心動感覺，可惜對方不是同性戀者，沒有發展」。

坦白「出櫃」 父異常冷靜

從紐約回港，余迪偉擔心家人和朋友不接受自己，出現自殘傾向，「有一晚攀上家中露台差點跳樓輕生……」說罷忍不住哽咽拭淚。後來他鼓起勇氣同思想傳統的爸爸坦白「出櫃」，余父反應冷靜叫他帶男友回家食飯，余迪偉驚訝爸爸可能一早已知悉或根本不在意他的事。提及曾拍拖一年的同性前度Ben，因得不到家人諒解和朋友間的閒言閒語，患抑鬱最終燒炭亡，余迪偉承認為此曾迷失做人方向，玩得非常瘋狂來麻醉自己，邊說邊低頭泣不成聲，當提到一手湊大他的外婆離世時在靈堂的情景，又再忍不住眼濕濕。

公開經歷 為受欺凌人士發聲

前年艾粒開演唱會，說了一句「迪偉同你浸溫泉」成導火線，余迪偉開記者會炮轟遭職場欺凌成熱話，他說：「今次開騷有猶豫，編劇Patrick同我講，開騷不是為自己，是為他人，將自己經歷分享，為其他同樣有此經歷的人打開一扇窗，使他們知道並不孤單。當日在電台發生的事，大家可重溫我當日開記者會所講。當時對方可能以為只是講笑，覺得我不必太認真和太敏感，欠幽默感，更以為我頂得住，但我為什麼要去頂？不過我已原諒他，身為同志不是作奸犯科，家人朋友應去接納，這個騷或多或少為Ben而做。」余迪偉強調除為自己發聲，也為一些在學校、職場或朋友間受欺凌的人發聲，希望予以同路人一點鼓勵。

無意挖苦別人 不開艾粒名

余迪偉騷後表示綵排時已喊到不能「收掣」，哭至鼻塞聲沙，擔心影響唱歌，幸正式演出控制得到，「因全部是自己真實故事，好難避免不喊，當時唯有在腦中數地鐵站名來分散注意力」。他表示前度Ben離世逾10年，至今仍很掛念對方，他和朋友仍感到很大打擊。

問到重提電台欺凌事件為何不開名？余迪偉認為不需要，因已原諒對方，這是他的人生經歷，是一個瘡疤，無意挖苦別人才不開名，不擔心被人覺得他放不低，「Patrick認為這是我演藝生涯中一個真實經歷，為什麼要避而不談？不過自記者會後，欺凌情况已減少。近年經常聽到網上、學校或職場上有不少欺凌事件發生，想大家知道不可以不負責任隨意欺凌他人，想大家注意和醒覺」。他透露父母已先後離世，家人有專程從外地回來捧場。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

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