明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地網劇《邊水往事》 吳鎮宇郭麒麟異域適者生存

【明報專訊】吳鎮宇、郭麒麟和尤勇智等合演的內地網劇《邊水往事》，改編作家沈星星創作的同名小說，近日在myTV SUPER上架。講述地處熱帶季風氣候區的三邊坡龍蛇混雜、貧富差距極大，在大城市生活，剛畢業的沈星（郭麒麟飾）本打算投靠從事建築工程的舅舅沈建東（尤勇智飾），但舅舅突然失蹤，尋舅過程中捲入地方勢力的紛爭。

沈星機緣下結識在三邊坡黑白兩道通吃的和事佬猜叔（吳鎮宇飾）。猜叔有讓人摸不透、看不穿的神秘感，有時溫柔，有時殺氣逼人。沈星在生存與冒險中游走，仍堅守良知底線。

吳郭產生化學作用

郭麒麟飾演的沈星善良單純，從膽小如鼠的普通人，變成膽大心思的大佬。郭麒麟被指是本色演出，演繹出角色的平凡和堅韌，讓不少觀眾留下深刻印象。不過外界對他的演繹褒貶不一，有認為郭麒麟的演技有待提高，亦有指表現恰到好處，普遍覺得他與吳鎮宇這對拍檔有化學作用。至於劇集內容尺度亦有爭議，有說部分較血腥，也有覺得是配合劇情需要，不應刪減。

《邊水往事》監製曹保平表示劇集在題材上突破邊界，同時大膽啟用年輕、有銳氣的導演、編劇和演員，在這些前提下，才能讓作品充滿力量。

傳遞真善美價值觀

曹保平稱劇集籌備歷時5年，劇本創作前後包含7版故事大綱，6套24集版劇本和5套16集版劇本，還有兩套導演劇本及各個人物小傳，總共513萬字。他認為劇集「呈現出一個你不知道，但又不會覺得虛假的世界」。

編劇崔小雪表示《邊水往事》集合懸疑、冒險等元素，在非典型的特殊環境中塑造典型的人物，不僅是一部娛樂作品，也承擔着思考與表達，傳遞出真善美的價值觀。

正籌備開拍第二輯

吳鎮宇說首次參演台詞量這麼大的內地劇，並用全實景拍攝，編劇將原著內沈星的遊記改編成一個好看，連續性的劇本，「劇中做到讓觀眾去思考人性，不是單純的非黑即白」。他拍攝時感受到所有演員無論戲分多少，都很集中入戲，演出了舒服和鬆弛的感覺，大家在現場也是用演出的人物狀態來交流。

《邊水往事》贏得很多觀眾喜愛，有指第二輯正籌備中，除郭麒麟與吳鎮宇繼續主演外，有消息稱還加入實力派演員李乃文和賈冰等。

上 / 下一篇新聞