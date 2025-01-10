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娛樂

阿Sa稱阿嬌肥得健康 甩拖富三代 吳家忻：我本身是豪門

張繼聰讓女兒任夾公仔 蔡卓妍維護阿嬌 稱拍檔開心健康

【明報專訊】張繼聰、蔡卓妍、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、吳家忻和朱栢康等前晚宣傳賀歲片《祥賭必贏》，張繼聰太太謝安琪和女兒張靖捧場。蔡卓妍剛完成Twins巡迴演唱會，對於鍾欣潼（阿嬌）被指肥及跳舞散漫，她力撐拍檔現在健康開心。有傳阿嬌情傾內地網紅余衍隆疑做第三者，蔡卓妍稱對方懂得處理感情事。吳家忻與富三代男友馬桂烽分手後首度公開露面，強調情傷已治癒，對於被指豪門夢碎，她笑言：「我本身都係豪門。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

活動現場播出《祥賭必贏》預告片，見演張繼聰新婚妻的蔡卓妍（阿Sa）賭術精湛，是隱藏病態的賭徒。阿Sa表示接劇本時已覺得角色好玩，「我不喜歡賭錢，有時會打麻將耍樂，不熟啤牌遊戲，要苦練一輪」。她與張繼聰決定農曆新年留港度歲，積極為電影爭取好成績，還寓工作於娛樂，一起包場請共同朋友睇戲，希望讓大家笑餐飽。阿Sa稱以往好怕做好多電影宣傳和謝票，今次卻很期待，大爆張繼聰、朱栢康和Stanley常講無聊說話好搞笑，相信一齊過年會很開心。

Twins剛完成英國巡迴演唱會，阿Sa表示完騷後出現「煞科症候群」，放鬆就開始病，加上參加很多新年派對和生日會，導致聲沙及咳，已開始好轉。說到拍檔阿嬌被指身形暴脹，阿Sa護航：「開心健康就得，她現在健康開心。（網民批評阿嬌跳舞散漫？）攰啫！」有傳阿嬌近期情傾內地網紅余衍隆疑做第三者，阿Sa說：「咁大個人，佢自己識處理。（你的感情生活？）我有分數。」

張盼與其他賀歲片一起謝票

張繼聰稱拍《祥賭必贏》很開心，後期演得有點「暴走」，強調新片言之有物，有獨特節奏，非模仿以前的經典賭片。另有兩部賀歲片上映，有沒有票房壓力？他對自己作品有信心，希望同業百花齊放，「大家可互相支持，希望來個crossover謝票，想跟老闆古天樂的新片《臨時決鬥》一齊謝票」。

朱栢康戲中化身中韓混血兒，造型突破，笑言現實中常被誤認日本人、韓國人及蒙古人，「可能我單眼皮，鼻大，顴骨又凸」。有否增加姻緣運？朱栢康說：「我都想有姻緣，已單身六七年，擇偶條件講求感覺。」

朱讚吳狀態好 應徵做男友

提議朱栢康考慮剛甩拖的吳家忻？他即說：「可以呀！」吳家忻被問失戀心情？她輕鬆說：「我心情好OK。（情傷已治癒？）好番啦！」她透露與馬桂烽分手是性格不合，是時候各走各路，強調和平分開。

對於被指豪門夢碎，吳家忻笑言：「我覺得自己本身都係豪門，我都係後生女嚟，都係想拍吓拖啫。」朱栢康讚吳家忻狀態好，笑稱可跟對方開始戀愛，應該一拍即合。

吳躲枱底食提子求事業金錢

吳家忻日前在社交平台分享躲枱底食提子片段，解釋聽到西班牙傳統祈願方法，晚上12時躲在枱底吃12粒提子，穿不同顏色內褲會得償所願，她著了黃色內褲，求事業和金錢。為何不求姻緣？朱栢康搶答：「她求到啦，求到有我！」吳家忻讚朱栢康成熟、風趣、搞笑兼演技好。怕不怕有年齡差距？朱栢康笑說：「咩世紀呀？成年就可以！」

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