曾獨自出埠登台 吳君如：好彩無被誘拐

笑「AI吳君如」太假

談到森美日前接獲「AI吳君如」透過WhatsApp視像求救，原來是廣告，騙了不少人。君如覺得好搞笑，稱這個「AI吳君如」太假了，一點都不似她，但朋友看了報道後紛紛致電關心，擔心其肖像被利用，「很多科技產品都用人面辨識，包括手提電話，我試過用女兒個樣去辨識都不成功」。她透露以前有人利用其英文名在網上開戶，說開戲眾籌，之所以被她發現，因騙徒連她也私訊；她即向網站舉報，要求將該用戶删除。

「第43屆香港電影金像獎」4月27日舉行，問君如可有信心憑《我談的那場戀愛》入圍爭影后？她說：「當然有信心，入圍當贏，因今年好多對手兼好強。（最強是誰？）自己最強。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com