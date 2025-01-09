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娛樂

【開箱】《此刻的我們》絕症愛情黑色幽默 「黑寡婦」「蜘蛛俠」表現出色

【明報專訊】「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）伙拍「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）主演的《此刻的我們》（We Live in Time），由《布魯克林之戀》尊高勞利（John Crowley）執導，《戀人的最後情書》尼克派恩（Nick Payne）編劇，去年9月在多倫多影展世界首映，綜合爛番茄網站198篇影評，得分78%，成績不錯。事實上，此片雖是陳腔濫調的絕症愛情片，但帶有黑色幽默，而且非線性敘事，刻意讓角色情緒與觀眾保持距離，最重要是兩名主角表現甚佳。

迎來女兒 癌症復發

《此刻的我們》講述在維他麥食品公司任職的Tobias（安德魯加菲飾），在一場交通意外中邂逅餐廳主廚Almut（科倫絲佩芝飾），剛離婚的前者迅即戀上Almut，並展開同居生活；兩人曾因為生育問題而鬧翻，但很快就和好如初。Almut其後被診斷出患有卵巢癌，醫生提出幾個治療方案，她為了將來能自然成孕，只切除部分器官。一個除夕夜兩人終於迎來女兒Ella，可惜好景不常，Ella到3歲時，Almut癌症復發，並擴展到第3期，醫生建議要先化療把腫瘤縮小後再施手術。Almut本猶豫是否接受治療，認為6至8個月的優質生活，比花12周化療變得虛弱且證實無效優勝；當Tobias向她求婚後，Almut改變了心意。此時Almut的拍檔邀請她參加歐洲廚藝大賽，於是邊接受化療邊出賽，並脫穎而出成為英國賽區代表，可是她一直向Tobias隱瞞此事。當忙於與助手Jade練習，忘了接Ella放學，Tobias震怒並得悉真相，不滿Almut病重仍把比賽置於生命與家人之前。

電影只以暗場交代Almut離世，其實全片算拍得不落俗套；就像翁子光執導的《爸爸》，導演尊高勞利同樣選擇非線性敘事，上述內容片中並非順序出現，但憑科倫絲佩芝留蔭、all back和化療前剷光頭的不同髮型，觀眾還是可以分出時序。有評論指碎片式的敘事無助提升電影本來的意念，但導演正是想這個看來有點老套、很容易煽情的故事，跟觀眾保持一點距離，對喜歡被感動落淚的影迷，自然不會滿足。

情節安排 笑中有淚

片中有很多關於命運荒謬的安排，而且不乏黑色幽默的時刻；譬如Tobias在酒店房準備簽離婚協議書，但筆沒有墨，連鉛筆也斷掉，決心要簽名的他，就穿著浴袍下樓徒步到便利店買筆，怎料過馬路時被Almut開車撞倒，兩人因而認識。Almut懷孕期間以為臨盆了，千山萬水終於到了醫院，發現還未生得，被醫生趕回家；到準備分娩，卻被困在除夕夜擁擠的路上，往油站如廁才作動，開不了門，店員用匙開又斷掉，結果輪流破門而入，婦產科醫生透過手機視像指導Tobias與兩店員接生，那是全片最哭笑不得、緊張又溫馨的一段戲。即使非線性敘事，也有感動位，像Almut沒向助手Jade透露自己癌症復發正接受化療，當躲在廁所狂嘔，對方還以為她在吸毒，此時Almut才向Jade承認病情。到意大利參加總決賽，Jade剃掉所有頭髮以示對Almut的支持，卻在排隊入場時因過於緊張而嘔吐大作，這都是要感動觀眾之際又要搞個笑位，把繃緊的情緒鬆一鬆。大概沒有好壞之分，只有喜不喜歡，有否擊中觀眾感受而已。

安德魯加菲與科倫絲佩芝之間擦出火花，讓觀眾相信銀幕上這兩人真的相愛，才是愛情片奠勝的關鍵。兩人都表現出色，又以科倫絲演出較佳，或者與角色魅力有關。她不算漂亮，但眼神有戲，拍下廚場面，注滿熱情，才剛29歲的她，前途無量。

上映日期：1月9日

相關字詞﹕尼克派恩 尊高勞利 開箱 科倫絲佩芝 安德魯加菲 此刻的我們

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