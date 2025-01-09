民歌組合Peter, Paul & Mary成員 Peter Yarrow逝世 享年86歲

1970年PPM解散，3人各自獨立發展；Peter Yarrow所寫的情歌《Torn Between Two Lovers》，由Mary MacGregor主唱，亦成為1970年代的大熱歌曲。PPM多年來不定期重組，直到2009年成員Mary Travers逝世。現只剩下成員Noel Paul Stookey，他得悉噩耗後發悼文，自言是家中獨子，雖然比Peter年長僅5個月，但PPM組成後感覺自己多了個弟弟或哥哥。他稱儘管兩人觀點迥異，但無論在音樂和創作方面，他們都是兄弟班、彼此婚禮的伴郎，形容Peter也是他3名女兒的「親愛叔叔」。

另外，Peter Yarrow與未成年少女的不當行為曾被定罪，但在列根上任前，獲時任總統卡特特赦；2021年另一女子聲稱於1969年遭Peter性侵，據《華盛頓郵報》報道，事件其後和解。