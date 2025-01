民歌組合Peter, Paul & Mary成員 Peter Yarrow逝世 享年86歲

【明報專訊】1960年代民歌組合Peter, Paul & Mary(下稱PPM)成員Peter Yarrow周二(7日)早上在紐約市住所與世長辭,享年86歲。其發言人向美媒表示,當Peter離世時,其家人侍奉在旁,據悉Peter已抗癌4年。PPM是1960年代最著名的民歌組合之一,Peter Yarrow仍是康奈爾大學生已參與演出,其後與華納唱片簽約,首張單曲《Lemon Tree》與《If I Had a Hammer》即取得佳績,並贏得兩項格林美獎。1963年,推出翻唱卜戴倫(Bob Dylan)名作《Blowin' in the Wind》的單曲,並在同年8月在由黑人民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King)領軍的華盛頓大遊行,獻唱該歌,更奠定PPM的文化影響力。另一名作《Puff the Magic Dragon》,據Peter在訪問中所言,只是一首兒歌,從沒想過會那麽成功。