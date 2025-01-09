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娛樂

《魷魚2》11日收視破億 勢破紀錄 朴圭瑛誤爆李鎮旭身分 疑違Netflix保密協議

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布2024年12月30日至今年1月5日的一周收視，韓劇《魷魚遊戲2》上架第2周，錄得5820萬觀看次數，蟬聯非英語節目收視冠軍之餘，累計11日更達1.26億次，不單刷新Netflix最快破億紀錄，更成為歷來最高收視非英語節目亞軍，大有取代上季最佳成績之勢。《魷魚2》女主角朴圭瑛為了催谷宣傳，日前透過社交媒體上載幕後花絮照片，意外揭露今季飾演參賽者之一李鎮旭的真正身分，正是穿著粉紅色制服的士兵，雖然她已刪除帖文，網民仍擔心Netflix追究責任，朴圭瑛甚至會被巨額索償。

Netflix史上最高收視劇集《魷魚遊戲》，2021年推出頭91日錄得2.65億觀看次數，成為最佳紀錄保持者，至今仍未被打破。直至《魷魚2》上月26日推出，首4日觀看次數達6800萬，刷新該平台最高開播數字；昨日公布第2周收視，《魷魚2》仍以5820萬次蟬聯冠軍，累計11日更達1.26億次，輕易取代西班牙燒腦劇《紙房子4》躋身非英語節目總收視亞軍，只需在往後79日內，增加1.39億觀看次數，便能取代上季成為歷來最高收視節目。

《魷魚遊戲》首季收視亞軍

《魷魚2》推出後大受歡迎，首季仍然捧場者眾，上周錄得1360萬觀看次數，僅次於《魷魚2》排第2位，把曾經登頂的挪威災難劇《火山島逃生記》逼落季軍。英語節目方面，《生命中的危險缺憾》初上榜即以2170萬觀看次數登頂，《維琴河6》及《黑鴿》分別以520萬和500萬分佔亞季。

《隨身危機》收視四連霸

《皇家特工：金圈子》泰朗伊加頓（Taron Egerton）主演的《隨身危機》繼續報捷，上架第4周，以1740萬觀看次數，連續4周在英語電影榜收視稱冠；以累計1.49億次打入Netflix歷來最高收視英語電影第5位，僅次於《紅色通緝令》、《千萬別抬頭》、《超時空亞當計劃》及《蒙上你的眼》；由於《隨》片觀看次數跟後兩者相差不過數百萬，相信要取而代之，難度應該不大。

另一方面，在《魷魚2》飾演11號士兵「姜霞」的朴圭瑛，最近獲網民封為「爆料王」，繼她日前接受韓媒訪問，提到其角色與鄭浩妍上季同樣扮演脫北者「姜曉」有何關連後，昨日再透過社交媒體上載多張幕後花絮照片，其中一張可見她穿著粉紅色士兵制服，一臉疲累倒在椅子上休息，然而網民焦點落在她身旁另一士兵，此人雖然低頭玩手機，仍被認出是今季新加盟的李鎮旭。但他在第2季飾演246號參賽者「朴璟碩」，何以穿著粉紅色士兵制服？

心水清的網民隨即猜透李鎮旭的真正身分，原定在第3季揭盅，如今卻被朴圭瑛率先披露，似已違反劇中演員事先簽訂的保密協議，雖然她已知錯，並迅速刪除帖文，但已被眼明手快的網民截圖，並於社交媒體瘋傳。有粉絲擔心她捱罵，甚至需巨額賠償。韓媒昨日向Netflix方面查詢，後者表現大方，「目前未有相關討論，請觀眾繼續關注第3季」。

在《魷魚2》同樣飾演士兵的張宰昊，去年8月跟《和我老公結婚吧》拍檔孔敏貞結婚，女方前日透過事務所公布喜訊，她已順利誕下男嬰，目前母子平安。

相關字詞﹕隨身危機 李鎮旭 朴圭瑛 魷魚遊戲2

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