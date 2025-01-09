【娛樂場】《親民的品味》 「蔗渣」價錢嘗法國美酒佳餚攻略

法國的美酒佳餚令人着迷，當地出產的朱古力、波爾多紅酒、魚子醬和生蠔等固然滋味，但在不少人印象中，價格絕不相宜。原來只要識得揀，其實也可用親民價錢，買到優質法國食材。擅長煮法國菜的Christian帶路走訪多種法蘭西食材原產地，以深入淺出的方法教觀眾透過細心留意產品標籤，了解出產地點等方法，就能以高性價比入手心儀食材。

精選紅酒best buy給觀眾

首兩集主題是大人與小朋友也喜歡的朱古力和成人至愛的波爾多紅酒。Christian為紅酒撥亂反正，表示貴一定好，但平未必代表差，「酒標上有Grand Cru（特級園）代表最高等級，我為大家提供『平替』Grand Vin，Grand Cru是等級，Grand Vin是指酒莊認為自己最好、最能代表自身釀酒工藝的酒，所以是品質保證，價錢親民好多」。他補充Grand Vin釀酒師會用很多時間和努力，令到生產的酒有吸引力，結論Grand Cru一定是「靚」的保證，10年以上的Grand Vin性價比極高，又特別提到2010年是「偉大」的年份，性價比百分百。

Christian節目中揭破副牌酒是正牌酒平替的「神話」，笑言是非常大的謬誤，「酒廠點會做同一種酒，價錢又平好多去打自己？唔合理。其實最大分別副牌用嘅葡萄根本唔一樣，甚至釀酒師都唔係同一人，咁點會一樣！」Christian不是齋講不做，會精挑細選多款「超級波爾多」紅酒best buy給觀眾做參考。

分辨優質與廉價朱古力

Christian又會教大家分辨優質朱古力，講解靚朱古力會用蔗糖，廉價品會用棕櫚油代替，降低成本。近年朱古力界出現名為「紅寶石朱古力」新寵，令一眾「朱迷」趨之若鶩，全因一款名為紅寶石可可豆的出現。不同國家的朱古力各有特色，法國主打黑朱古力，瑞士重牛奶味，意大利人喜歡加入果仁，比利時口味標榜濃厚。Christian還說品嘗朱古力有五部曲，「包括看、聞、摸、聽同最後一步，當然是食啦」。

《親民的品味》 TVB Plus（82台）

1月9日起（逢周四、五）晚9時半