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盧巧音稱老公耳疾靠針灸回復聽覺

【明報專訊】盧巧音、雷深如（J.Arie）、Billy Choi（蔡承恩）、雞蛋蒸肉餅與WHIZZ昨日出席「麥花臣節2025」記者會，宣布舉行4場不同音樂會，包括1月18日《WHIZZ x 雞蛋蒸肉餅《一一》Live 2025》、2月15日J.Arie《J.Atriarchy演唱會2025》、3月15日《Billy Choi成就解鎖演唱會》和4月26日《盧巧音Candy Lo Timeline 2 Concert》。

盧巧音的丈夫蘇浩才（Sammy）早前細菌入耳險導致左耳失聰，幸她及時要老公睇專科醫生。Candy說老公沒想到受感冒菌感染如此大件事，以為休息便會好，拖了一星期，「他起牀時突然聽不到聲音，我即時叫佢睇醫生，服藥後有進展，不過未完全回復聽覺，後來朋友介紹他針灸治療，現已康復」。

此外，盧巧音稱上次在麥花臣場館舉行演唱會，當時父親患病入院曾想取消，再三考量下最後繼續開騷，「上次演唱會真的不盡興，只在情緒管理上做到最好來演出，今次帶大家經歷一些不同氛圍，我整理完重新回來了。演唱會會有新歌推出，希望帶給觀眾開心，不是兩年前沉鬱的感覺，觀眾只需輕鬆入場欣賞演出，帶着舒適安穩感覺離場」。Candy稱今次老公只做觀眾不演出。

娛樂組

相關字詞﹕麥花臣節2025 盧巧音（Candy）

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