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娛樂

張繼聰一家三口拍廣告 囡囡喪食蛋糕最開心

【明報專訊】張繼聰和謝安琪（Kay）與女兒張靖（Kakaball）一家三口伙「父子檔」潘燦良與魏浚笙（Jeffrey）拍銀行保險廣告。張繼聰一家跟保險品牌多次合作，「很開心可以全家人再一起拍廣告，Kakaball這次更投入。最難忘是廣告中有一座巨型英式下午茶道具，Kakaball和Kay看見時超級興奮，不停自拍，最後Kakaball因為劇情需要有機會食好多次蛋糕，她之後告訴我，這是她拍攝時最開心的事」。

Jeffrey為曬麒麟臂加操戒口

Jeffrey廣告中代表追求健康保障一族，大曬麒麟臂，「有機會跟前輩潘燦良交流拍戲經，非常開心。為求有更好效果，拍攝前一周每天操練3小時，戒澱粉質，只吃水煮食物。我體質較易水腫，大部分時間嚴格控制飲食，剛出道時不習慣，現在習慣了，覺得對身體有很大正面影響。藝人這職業對體能要求非常高，如果不堅持健康習慣，體能狀態稍差，很難應付日常工作」。

潘燦良大讚Jeffrey工作態度認真，「他說對舞台劇很有興趣，希望將來與Jeffrey有其他合作機會」。潘燦良表示很重視人生及財富規劃，經常與同事分享心得，「演藝人員不像打工仔每月支薪，更需要良好的財務規劃。我偏向屬於『預早規劃』類型，身邊有不少朋友都已開始計劃財富傳承，平時喜歡與朋友交流理財心得或最新資訊」。

娛樂組

相關字詞﹕潘燦良 魏浚笙(Jeffrey) 謝安琪（Kay） 張繼聰

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