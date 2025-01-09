兩歲病兒美國受訓 每天攰到喊 何雁詩舉家學手語建溝通渠道

記者：柯美

何雁詩表示大家將焦點放在患者身上，其實照顧者的心靈也需要關心，平衡很重要，所以她除了照顧兒子還兼顧工作，若沒自己時間，反而有更多憂慮。她和老公鄭俊弘（Fred）早前帶兒子到美國接受3星期密集式訓練，大讚囝囝叻仔，「3星期治療好辛苦，每日訓練5小時，囝囝每天都攰到喊，因他不明白為何接受訓練，治療接近尾聲時，我都忍唔住喊，是感動和開心的眼淚，為囝囝自豪，小小年紀頂到咁多嘢。回港後，見他大有進步，以前爬唔到，現在已識爬行，會發出一些聲音。天使症患者不懂說話，我沒預期與他在說話上溝通，所以我、Fred和囝囝都學手語，希望大家多個渠道溝通，讓他長大後能與別人有個溝通方法」。他們在美國期間還參與了一個科研會，有醫生講解天使綜合症的發展及科研進程。

盼有日拖住兒子行街

問到Asher可以進步到什麼程度？何雁詩表示希望兒子短期內識行，「如果可以拖住我行已經好開心，患者是不會完全康復，除非有藥物醫治。我們都不奢求什麼，只希望他今天比昨天進步已開心」。她透露美國之行全家總動員，其父母亦有同行，一起學習如何助Asher訓練，「我們在家會訓練Asher，亦會在外接受訓練」。

經過訓練後，Asher可以有自理能力？何雁詩說：「較難，但我們OK，樂觀㗎，他由零開始，每一步及有任何改善已開心。最重要是兒子每天都好開心，他好喜歡笑，可能我們大家互相支持，所以心情容易放鬆。」她表示農曆新年父母和老公會帶兒子去日本，她留港工作，以及為3月的高爾夫球賽做準備，「除了做媽媽外，都想有自己生活」。

鄭俊弘謝馬德鐘出手相助

鄭俊弘近日在社交平台分享跟Asher相處享父子樂，透露兒子完成有關治療後，老師讚Asher強壯和穩定了很多，留言：「BB繼續加油，爸爸以你為榮！」昨日他帶兒子做治療巧遇馬德鐘夫婦並合照留念，感謝對方對Asher的關心，寫道：「我係拍《再見枕邊人》認識Joe哥（馬德鐘），當佢知道我個仔患有天使綜合症，佢第一時間打電話畀我，即刻介紹咗佢嘅朋友同埋外國醫生畀我認識。我真係好多謝你Joe哥，多謝你咁惜我，同埋咁惜我個仔。」