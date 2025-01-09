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娛樂

陳曉華提朱敏瀚表現避忌 周吉佩睇好阮浩棕奪「男飛躍」

【明報專訊】周吉佩、阮浩棕、鄭衍峰、孔德賢、陳浚霆、林景程、陳曉華、戴祖儀、傅嘉莉、陳楨怡、關嘉敏和羅毓儀入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》飛躍進步男、女藝員10強，昨日一同出席拉票活動。

戴祖儀5次提名『女飛躍』落敗

陳曉華與戴祖儀稱「女飛躍」候選對手強勁，信心不足，呼籲觀眾投票支持，希望進步得到認同，戴祖儀笑言：「我是『女飛躍』候選界前輩，競逐過5年都陪跑，今年再有提名很感動。」陳曉華同樣屢敗屢戰，「我都提名過3次『女飛躍』，去年冇份入圍，今年再有角逐，好期待參加頒獎禮，正準備戰衣」。

戴祖儀開心主唱劇集歌有份提名最佳電視歌曲獎，可分散投資，「『女飛躍』和歌曲獎都想攞，攞歌曲獎可以上台唱埋歌更完美」。她提到日前到廣州開騷發生蝦碌，由於演出時動作大，全身出汗導致NuBra鬆脫，幸好同場演出的張振朗和謝東閔遞外套救駕，避免走光。

日前踏入30歲的陳曉華表示生日在內地工作中度過，覺得是好兆頭，家人特意到深圳陪她食飯慶祝。問到緋聞男友朱敏瀚有沒有表示？她表現避忌說：「我冇朋友……好多朋友留言講生日快樂，工作忙，未有時間回覆」。陳曉華與朱敏瀚近年獲無綫力捧，有傳兩人戀情曝光後，被高層棒打鴛鴦，陳曉華被迫搬離愛巢與「男友」保持距離，陳曉華否認：「我有睇報道，真係唔知道點解會有呢個說法？我只是畀人影到座駕車尾箱好亂，因為我的住所和家人住所都好細，所以將好多物品和行李放在車尾。」

阮浩棕視林景程冼靖峰勁敵

周吉佩選阮浩棕為「男飛躍」心水，因為看過對方的劇集，表現很好，他將寄望劇集歌曲獎，希望音樂成績更圓滿。阮浩棕多謝周吉佩支持，視林景程和冼靖峰勁敵，「冼靖峰是我同校師弟，今年跟師弟一齊角逐獎項有點尷尬，我會努力在網上拉票」。問到是否最開心搣甩『上等人』梁舜燕孫仔外號？阮浩棕說：「近年網上討論區會提起我的演出，不過去到最後都會叫我上等孫，這個稱號是中性形容詞，已接受，開心大家記得我嫲嫲。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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