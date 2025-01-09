明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR全員報名遴選金像影帝 力撐林峯爭男主角獎 古天樂退守逐男配角

【明報專訊】《第43屆香港電影金像獎》將於4月27日舉行，大會早前向「金像獎選民」寄出「2024年度香港正式公映電影片目」，讓會員投選每個獎項心水，成為今屆各大獎項的提名名單，當中不乏破億票房的《破．地獄》和《九龍城寨之圍城》，據資料第一輪投票「金像獎選民票份」與「專業評審團票份」各佔50%，1月23日截止投票。今屆男主角遴選名單特別矚目，除《破‧地獄》許冠文大戰拍檔黃子華 ，林峯成《九龍城寨之圍城》唯一報名爭影帝，還有《12怪盜》MIRROR 12子全員報名角逐最佳男主角，一片12男主角被指是金像獎43年來罕見現象。

金像獎大會每年寄給會員投票用的「2024年度香港正式公映電影片目」，除列出去年正式上映的電影，還有按電影公司意願安排一眾演員競逐各大獎項，包括男女主角、配角及新演員等。

半隊MIRROR報名新演員

MIRROR主演的《12怪盜》去年3月上映，12子全員報名最佳男主角外，首次拍戲的成員王智德（Alton）、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）與邱士縉（Stanley），半隊MIRROR報名遴選最佳新演員。此外，呂爵安（Edan）、姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）憑《盜月者》報名男主角；Ian首次以個人身分擔正的《久別重逢》，則遴選男配。

古天樂於《九龍城寨之圍城》飾演龍捲風佔戲甚重，絕對有資格以男主角身分候選，不過從「2024年度香港正式公映電影片目」所見，電影公司安排他跟洪金寶、郭富城、「城寨三子」劉俊謙、胡子彤和張文傑報名男配角，林峯成唯一男主角遴選。其他男配角遴選名單包括《破‧地獄》朱栢康、秦沛和白只，《談判專家》劉德華和《海關戰線》吳鎮宇。

衛詩雅鍾雪瑩影后之戰

《破‧地獄》黃子華與許冠文同報名男主角毫無懸念，已憑此片奪4個影后的衛詩雅報名最佳女主角，同片的鍾雪瑩、金燕玲、周家怡、韋羅莎與梁雍婷則在女配角遴選。鍾雪瑩除《破‧地獄》報名女配角，亦以《看我今天怎麼說》爭影后候選，去年她憑此片獲金馬影后，金像獎中很大機會對戰衛詩雅。其他報名女主角還有《我談的那場戀愛》吳君如、《從今以後》區嘉雯、《焚城》莫文蔚、《得寵先生》盧慧敏、《海關戰線》林嘉欣和劉雅瑟。女團COLLAR去年有個別成員「處女下海」拍戲，包括《寄了一整個春天》邱彥筒和《邪MALL》王家晴，二人報名爭影后與新演員。

其他報名電影還有《久別重逢》鄭伊健和許恩怡遴選最佳男、女主角。《爸爸》劉青雲報名男主角，戲中飾演他太太的谷祖琳跟同片的女兒熊諾頤、譚玉瑛、陳麗雲等遴選女配角；鄧麗欣憑《飯戲攻心2》與《紅豆》報名女主角，以及林明禎以《把幸福拉近一點》與《手機見鬼》爭影后遴選。

娛樂組

上 / 下一篇新聞