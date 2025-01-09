MIRROR全員報名遴選金像影帝 力撐林峯爭男主角獎 古天樂退守逐男配角

金像獎大會每年寄給會員投票用的「2024年度香港正式公映電影片目」，除列出去年正式上映的電影，還有按電影公司意願安排一眾演員競逐各大獎項，包括男女主角、配角及新演員等。

半隊MIRROR報名新演員

MIRROR主演的《12怪盜》去年3月上映，12子全員報名最佳男主角外，首次拍戲的成員王智德（Alton）、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）與邱士縉（Stanley），半隊MIRROR報名遴選最佳新演員。此外，呂爵安（Edan）、姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）憑《盜月者》報名男主角；Ian首次以個人身分擔正的《久別重逢》，則遴選男配。

古天樂於《九龍城寨之圍城》飾演龍捲風佔戲甚重，絕對有資格以男主角身分候選，不過從「2024年度香港正式公映電影片目」所見，電影公司安排他跟洪金寶、郭富城、「城寨三子」劉俊謙、胡子彤和張文傑報名男配角，林峯成唯一男主角遴選。其他男配角遴選名單包括《破‧地獄》朱栢康、秦沛和白只，《談判專家》劉德華和《海關戰線》吳鎮宇。

衛詩雅鍾雪瑩影后之戰

《破‧地獄》黃子華與許冠文同報名男主角毫無懸念，已憑此片奪4個影后的衛詩雅報名最佳女主角，同片的鍾雪瑩、金燕玲、周家怡、韋羅莎與梁雍婷則在女配角遴選。鍾雪瑩除《破‧地獄》報名女配角，亦以《看我今天怎麼說》爭影后候選，去年她憑此片獲金馬影后，金像獎中很大機會對戰衛詩雅。其他報名女主角還有《我談的那場戀愛》吳君如、《從今以後》區嘉雯、《焚城》莫文蔚、《得寵先生》盧慧敏、《海關戰線》林嘉欣和劉雅瑟。女團COLLAR去年有個別成員「處女下海」拍戲，包括《寄了一整個春天》邱彥筒和《邪MALL》王家晴，二人報名爭影后與新演員。

其他報名電影還有《久別重逢》鄭伊健和許恩怡遴選最佳男、女主角。《爸爸》劉青雲報名男主角，戲中飾演他太太的谷祖琳跟同片的女兒熊諾頤、譚玉瑛、陳麗雲等遴選女配角；鄧麗欣憑《飯戲攻心2》與《紅豆》報名女主角，以及林明禎以《把幸福拉近一點》與《手機見鬼》爭影后遴選。

娛樂組