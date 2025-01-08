Jisoo拍喪屍劇 導演讚體力勝李帝勳

新劇由《狩獵的時間》尹成賢執導、《殺人者的購物中心》池鎬鎮編劇，朴正民在記者會上表示拍攝過程相當辛苦，「穿著軍靴不停跑步，結果患上足底筋膜炎」；同樣需要又跑又跳的Jisoo卻毫無怨言，她笑說：「我當練習生的時候，每天都要鍛煉體能，所以拍劇時不感疲倦。」導演亦對她的體魄讚不絕口，「我的體力已算不錯，《狩獵的時間》李帝勳是第一個比我強的人，然而Jisoo比他更厲害，每次當我問她『辛苦嗎？』她都表示沒問題」。

提到Blackpink隊友包括Rose、Jennie及Lisa獨立發展後，樂壇成績相當理想，對Jisoo來說可會構成壓力？她解釋：「可能是壓力，但也是推動力，我（拍攝時）對導演提出很多要求，而且做足準備，希望其他隊友亦會為我感到自豪。」