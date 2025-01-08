明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Jisoo拍喪屍劇 導演讚體力勝李帝勳

【明報專訊】繼《雪降花》後，韓國女團Blackpink成員Jisoo相隔3年再拍新劇《新烏托邦》（Newtopia）將於2月7日首播，昨（7日）在首爾舉行記者會，她跟導演尹成賢及男主角朴正民出席，分享拍攝花絮，同時公開最新海報及預告片，故事講述韓國出現不明病毒，感染者變成喪屍肆虐首爾，扮演軍人的朴正民與剛分手的上班族女友Jisoo如何排除萬難，重投對方懷抱的愛情喜劇。韓國透過影視串流平台Coupang Play播放，其他240個國家及地區會在Prime Video播出。

新劇由《狩獵的時間》尹成賢執導、《殺人者的購物中心》池鎬鎮編劇，朴正民在記者會上表示拍攝過程相當辛苦，「穿著軍靴不停跑步，結果患上足底筋膜炎」；同樣需要又跑又跳的Jisoo卻毫無怨言，她笑說：「我當練習生的時候，每天都要鍛煉體能，所以拍劇時不感疲倦。」導演亦對她的體魄讚不絕口，「我的體力已算不錯，《狩獵的時間》李帝勳是第一個比我強的人，然而Jisoo比他更厲害，每次當我問她『辛苦嗎？』她都表示沒問題」。

提到Blackpink隊友包括Rose、Jennie及Lisa獨立發展後，樂壇成績相當理想，對Jisoo來說可會構成壓力？她解釋：「可能是壓力，但也是推動力，我（拍攝時）對導演提出很多要求，而且做足準備，希望其他隊友亦會為我感到自豪。」

相關字詞﹕李帝勳 新烏托邦

上 / 下一篇新聞