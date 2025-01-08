【娛樂場】「貓貓開片」電影節 戲院變貓奴天堂 集體「吸貓」

兩貓短片合集「國際貓貓短片」與「本地貓貓短片」，前者將美國享負盛名的貓貓短片節CatVideoFest放映的國際貓貓短片結集足本帶來香港，在大銀幕睇貓，倍感震撼。美國CatVideoFest每年蒐集成千上萬條來自世界各地可愛又搞笑的貓影像，由專人精選出最優秀影片剪輯成短片，讓貓奴們慕名入戲院看到過癮。2016年在美國開辦至今，好評不斷，吸引無數貓奴入場觀賞眾貓的可愛瞬間，巡迴美國、英國和新加坡等，首次登陸香港，全片長73分鐘。

部分收益捐本地動物慈善機構

香港也有不少貓明星，本地薑人氣貓店長「尖東忌廉哥」曾紅遍中外，在日本、台灣和大馬等都有粉絲，俄羅斯電視台曾派隊來港採訪，連CNN也邀請牠的主人高志成抱忌廉哥接受訪問，牠2020年因病離世。最近劉青雲與谷祖琳主演電影《爸爸》中的貓「三花」亦極吸粉絲，牠是導演翁子光的愛貓。

無綫與HOY TV也曾製作香港貓店長節目，「貓貓開片」當然也不缺本地貓明星，早前主辦單位向全港貓奴收集貓短片，從400條片中，精選近半小時影像，將香港的貓店長、流浪貓可愛爆棚一面於戲院放映。門票部分收益捐贈給本地動物慈善機構LAP，用於動物救援，由於反應熱烈，電影節原由1月4日至12日止，現加開場次至本月底。

《魔法師的貓》揭人性虛偽

兩部播放的貓電影分別是《魔法師的貓》（The Cassandra Cat） 與《貓貓的奇幻漂流》（Flow）。1963年奪康城影展評審團特別獎的捷克電影《魔法師的貓》，講述帶着黑超的貓來到一個寧靜小鎮，當貓露出眼睛，便變成「照妖鏡」，暴露他人不為人知的真面目——戀愛是紅色，小偷是灰色，不忠是黃色。

魔法貓的出現旋即令小鎮大亂，表裏不一的大人誓要捉住這隻揭示真相的貓；然而孩子們卻決意拯救魔法貓，捲入大人的混亂爭鬥中，展開一場抗議大行動。《魔法師的貓》視覺設計創新，如魔法貓戲中能看到「變色」的大人，效果奇幻又詭異，在童話式敘事中諷刺當時捷克的社會主義。

出爐金球獎最佳動畫

拉脫維亞新銳導演Gints Zilbalodis繼一鳴驚人的首作《Away》後，帶來第二部動畫長片《貓貓的奇幻漂流》，以3D動畫捕捉家貓探索沒有人類、沒有語言的新世界。動畫去年於康城影展首映大獲好評，剛在金球獎獲最佳動畫。故事由一場大洪水冲毀了黑貓安居之所開始，牠孤獨登上一艘載上不同動物的挪亞方舟，在如夢似幻的旅途上，與其他同伴互相扶持，面對災難後帶來的挑戰與危險。