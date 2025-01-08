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娛樂

舞台劇初哥AK怕前輩爆肚難忍笑 劇后韋羅莎不敢認叻派貼士

AK首次演舞台劇 一人分演幾角嗌緊張 跟童童爭做新人

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生（AK）、王菀之、韋羅莎、白只、楊偉倫（阿卵）和「小薯茄」成員蔡曉童（童童）合演5月起假灣仔演藝學院公演的15場舞台劇《SUCK樂園》。眾演員昨日到尖沙嘴出席發布會，王菀之因忙於綵排2月個唱缺席。舞台劇初哥AK盼可好好享受「第一次」，最怕接不住一眾前輩爆肚忍不住笑。劇后韋羅莎謙稱還有很多東西需要學習，不敢認叻派貼士給AK，鼓勵對方投入和開心就會做得好。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

AK表示在舞台劇方面零經驗，劇中一人分飾多角，跟童童爭住認新人，「之前聽過幾名隊友分享做舞台劇心情，話緊張又大壓力，我希望這次初體驗，放低緊張和壓力，好好享受與所有前輩交流」。他表示會盡快做好手上的新歌工作，之後閉關準備舞台劇演出，今次對他來說很大挑戰，要一人分演幾個角色，其中扮演老人，未知會如何演繹，「舞台劇睇就睇得多，演就未試過，今次高手雲集，真的有點緊張，花時間背對白還好，最擔心接不住一班前輩爆肚，忍不住笑，希望排戲時，掌握好喜劇節奏和磨練出默契」。

童童否認性格火爆

白只稱年少時已認識王菀之，彼此很久沒合作，很開心再在舞台劇重聚，「我們有個劇團，但已荒廢，終於有個劇畀我們借屍還魂一齊合作，非常期待」。阿卵被問會否搞突破？他笑說：「突破不外乎除衫，我已經除過，今次會著多啲衫。」

童童經常在網片表露火爆一面，自言真實性格沉穩，會鎮定面對所有事，也會盡量配合劇本去演出，「知道有場群戲，會有個神秘角色出現，很期待當中有突破的事發生」。

韋羅莎被白只拖累「焗蟹」

年多沒演舞台劇的韋羅莎表示非常開心，有種回家見家人感覺，因為與白只和阿卵都是舊拍檔，相信今次合作會很好玩。兩屆香港舞台劇獎最佳女主角的她謙稱仍有很多東西需要學習，不敢認叻派貼士給AK，鼓勵對方投入和開心就會做得好，「大家是團隊，困在一起兩個月排練，大家的關係、感情、信任會慢慢建立和同步」。她自爆是受害者，經常被拍檔整蠱兼難忍笑，「開頭大家排劇很少爆肚，培養默契後，我知道白只本身好曳，望到佢就會笑，真係會有危機位，我遭殃過好多次」。

阿卵當班長維持秩序

編導陳小東表示當初構思《SUCK樂園》故事時，全賴監製朱仲銘的使命感，希望帶多點歡樂予香港人，他期望觀眾睇完可以笑住走。問到另一名編導阮韻珊對住這班又癲又好笑的演員，會怎樣「應付」他們？她說會採用獎罰分明制，「乖嘅演員每次排完戲會有『星星』貼紙，曳嘅演員唔排除會安排見家長，會選一個班長嚟維持秩序，我哋揀咗阿卵做班長，大家知點解啦！」逗得全場捧腹大笑。

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相關字詞﹕王菀之 蔡曉童（童童） 楊偉倫（阿卵） 白只 韋羅莎 SUCK樂園 江𤒹生（AK）

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