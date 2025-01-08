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娛樂

《愛．回家》演員薪酬成熱話 TVB發聲明︰相關討論不反映實况

【明報專訊】TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》2017年開播至今，是收視保證，早前網傳劇中多名演員的薪酬表，指騷錢最高是「熊樹根」劉丹每集收6000元，其次是「金城安」周嘉洛5750元，第三位是「熊樹仁」單立文5500元等。

家樂兆尊稱劉丹每集酬勞不止6000

劇中演員酬勞成熱話，日前吳家樂與鄧兆尊在網台節目《娛樂好好玩》也討論，兩人皆是TVB前藝人，對傳聞中薪酬表示不可信，他們認為劉丹的酬勞不止6000元，亦質疑周嘉洛未能每集收5000多元這數目。

除了討論演員酬勞，日前有內地網紅在小紅書分享做《愛．回家之開心速遞》臨時演員的體驗，包括坐城巴入電視城、拍攝周圍環境及在電視城餐廳食飯等，並表示日薪380元，但當日拍攝時間只是20分鐘便完成；又說是朋友介紹今次的工作。

「聘臨時演員嚴格遵守法規」

昨日TVB就近日有關《愛．回家之開心速遞》的傳聞發聲明回應：「近日關於《愛‧回家之開心速遞》演員的薪金問題，在網上引起熱議及報道，本台為了以正視聽，特此澄清，相關討論並不反映實際情况，本台保留追究法律責任的權利。另外，本台聘請臨時演員是通過專業的臨時演員公司進行，並嚴格遵循行業規範，確保所有外聘人員提供的工作資料均為真實。本台在任何時候都嚴格遵守相關法規，保證所有在港參與拍攝的演員，均持香港居民身分證或相關許可。」聲明中特別提到臨時演員是合法在港工作。

娛樂組

相關字詞﹕愛．回家之開心速遞

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