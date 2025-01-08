未婚妻王青霞半年後出獄 李龍基：到時一片光明盡快結婚

玩遙控模型飛機打發時間

李龍基早前在社交平台分享家中彈結他唱歌影片，稱經常在家自彈自唱及玩遙控模型飛機打發時間，「一放起架飛機就什麼煩惱都無晒！暫時放低所有不開心事，當然自彈自唱也可以抒發情緒」。他表示每逢節日倍感孤單，因未婚妻王青霞（Chris）仍在獄中，「如去到很開心的場合，想到自己在風花雪月，她一個人在不好的環境孤孤單單，其實好心噏，元旦有探望她，已適應環境，肥番少少，我帶了些畫紙、畫筆給她有些寄託，最緊要有個期盼日子，還有半年左右就重獲自由，到時一片光明」。是否已準備好婚事？他說：「不用什麼準備，有錢就得，問她嫁不嫁，嫁就去登記，內地是一件簡單的事，我只需要申請『寡佬紙』，不用急着申請，等她急吓先；其實希望盡快，她可以用李太身分申請來港居住。」

記者：林祖傑