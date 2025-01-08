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娛樂

未婚妻王青霞半年後出獄 李龍基：到時一片光明盡快結婚

【明報專訊】74歲李龍基將於2月25日假文化中心舉行《笑看人生演唱會2025》，昨日到尖沙嘴出席宣傳活動，稱近月為了準備這個騷推掉很多工作，「日日去操，做多些運動，注意身體保暖避免冷親，打個乞嗤都唔得，身體好，把聲自然靚」。他稱上次開騷以一身街舞造型上台嚇親觀眾，預告今次造型會有些突破，並邀得相識多年的吳麗珠及後輩顏米羔擔任嘉賓；他稱顏米羔是主辦單位推薦其中一名後輩，最後選擇對方是覺得名字好聽。

玩遙控模型飛機打發時間

李龍基早前在社交平台分享家中彈結他唱歌影片，稱經常在家自彈自唱及玩遙控模型飛機打發時間，「一放起架飛機就什麼煩惱都無晒！暫時放低所有不開心事，當然自彈自唱也可以抒發情緒」。他表示每逢節日倍感孤單，因未婚妻王青霞（Chris）仍在獄中，「如去到很開心的場合，想到自己在風花雪月，她一個人在不好的環境孤孤單單，其實好心噏，元旦有探望她，已適應環境，肥番少少，我帶了些畫紙、畫筆給她有些寄託，最緊要有個期盼日子，還有半年左右就重獲自由，到時一片光明」。是否已準備好婚事？他說：「不用什麼準備，有錢就得，問她嫁不嫁，嫁就去登記，內地是一件簡單的事，我只需要申請『寡佬紙』，不用急着申請，等她急吓先；其實希望盡快，她可以用李太身分申請來港居住。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕王青霞（Chris） 李龍基

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