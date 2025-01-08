伙麥長青組5人男團Hey Brother 李思捷自嘲幾十歲發老姣

預告出新歌拍笑片

麥包表示組男團志在開心，「兩年前已講組團，但要等思捷『入五』，否則不夠老餅，阿廉（曹永廉）已『登六』，但他樣子最後生」。麥包表示Hey Brother除出新歌還會拍電影，屬喜劇，由李思捷執導。李思捷笑稱他們5人加起來超過280歲，幾十歲才出來發老姣。問他們是否殺入樂壇？李思捷說：「當然希望，有獎攞就更好。」樂壇是否欠他一個交代？麥包笑指當然，李思捷四大天王的歌全都唱過，但沒獎攞，真過分。李思捷說：「可能就是沒自己的歌、沒自己風格，現在要發掘自己風格。」

車婉婉訪癱瘓者自覺卑微

車婉婉與Aska早前隨仁濟關愛隊落區探訪，車婉婉探訪一名癱瘓受助者，被對方感動落淚，「對方發生意外後整個人生都轉變了，但仍堅強面對。我們真係好幸福，世上有太多不幸的人，我其實好卑微，所以不要將問題放到那麼大」。戴冷帽兼留鬍鬚的Aska，透露留長髮及留鬚是為了即將舉行的音樂企劃，「留鬚給人感覺好壞參半，有人覺得好核突，有人覺得適合我。我都喜歡留鬚，因出街不用剃鬚，煩少一樣」。

記者：柯美