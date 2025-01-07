【娛樂場】舞台劇《近鄉途情怯》 三代港人移民回流尋根寫照

《客鄉途情遠》以幽默貼地筆觸描繪一個兩代人的故事，一家三父子面臨家分三地處境，同時一名自小移民海外的表妹回港，與三父子一同回鄉，期望回鄉路上，親身體驗尋根之旅。33年後，中英劇團邀請昔日團員劉浩翔以未來視角續寫這個家庭的未了情，特別邀請一眾前任駐團演員回巢參演《近鄉途情怯》，跨世代演員同台，上半場濃縮重現《客鄉途情遠》，下半場呈現這一家的第三代都已長大成人，再次面對各散東西，大家要思考如何連繫散失的家庭。

以21世紀視角觀照當年點滴

每一代香港人都有自己的課題。1960年代，俊叔來港打拼，1990年代，長子阿德移民加國，幼子留港發展，俊叔決定回鄉度晚年，一家三口散於三地。2030年，已屆退休之年的阿德正準備回港，原來他與太太早已離婚，兒子亦決定回流香港。阿德今次回港除探望多年未見的弟弟阿偉，也為滿足前妻的一項特別要求……

舞台劇以21世紀視角觀照當年點滴，曾幾何時，飄零的異鄉人為生計在香港落地，晚年回鄉尋根者眾，然而對根生土長的後輩而言，回流何嘗不是一場尋根之旅？

張達明相信遠近之鄉皆有笑料

《客鄉途情遠》導演張達明任《近鄉途情怯 》劇本顧問，「《客鄉途情遠》講一家人在幾日間，面對『家』和『鄉』的奇異事件；《近鄉途情怯》講一家人在幾十年間，面對『家』和『鄉』的轉變。我相信遠近之鄉皆有歡聲笑語」。

在《客鄉途情遠》飾演兄弟阿德和阿偉的周偉強與盧俊豪，演同學的黃清俊，以及副舞台監督孫惠芳同參演《近鄉途情怯》。孫惠芳回想當年難忘事，「印象最深刻真係個景多過個戲，好記得要去安達臣石礦場，搬石頭、運泥沙入台，塵土飛揚呀！」

中英劇團特別安排《客鄉途情遠》在YouTube限時足本放映，即日起至1月13日中午12時，一同細味33年前的尋根之旅，溫故知新，為入場看《近鄉途情怯》做準備。

《近鄉途情怯》

日期：1月18至26日

場地：葵青劇院演藝廳