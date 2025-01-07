明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】舞台劇《近鄉途情怯》 三代港人移民回流尋根寫照

【明報專訊】1992年年初，中英劇團舞台劇《客鄉途情遠》首演13場，全部爆滿，榮獲第一屆香港舞台劇獎最佳劇本，身兼編劇及導演的張達明奪得最佳導演（喜劇／鬧劇），並於同年6月重演。

《客鄉途情遠》以幽默貼地筆觸描繪一個兩代人的故事，一家三父子面臨家分三地處境，同時一名自小移民海外的表妹回港，與三父子一同回鄉，期望回鄉路上，親身體驗尋根之旅。33年後，中英劇團邀請昔日團員劉浩翔以未來視角續寫這個家庭的未了情，特別邀請一眾前任駐團演員回巢參演《近鄉途情怯》，跨世代演員同台，上半場濃縮重現《客鄉途情遠》，下半場呈現這一家的第三代都已長大成人，再次面對各散東西，大家要思考如何連繫散失的家庭。

以21世紀視角觀照當年點滴

每一代香港人都有自己的課題。1960年代，俊叔來港打拼，1990年代，長子阿德移民加國，幼子留港發展，俊叔決定回鄉度晚年，一家三口散於三地。2030年，已屆退休之年的阿德正準備回港，原來他與太太早已離婚，兒子亦決定回流香港。阿德今次回港除探望多年未見的弟弟阿偉，也為滿足前妻的一項特別要求……

舞台劇以21世紀視角觀照當年點滴，曾幾何時，飄零的異鄉人為生計在香港落地，晚年回鄉尋根者眾，然而對根生土長的後輩而言，回流何嘗不是一場尋根之旅？

張達明相信遠近之鄉皆有笑料

《客鄉途情遠》導演張達明任《近鄉途情怯 》劇本顧問，「《客鄉途情遠》講一家人在幾日間，面對『家』和『鄉』的奇異事件；《近鄉途情怯》講一家人在幾十年間，面對『家』和『鄉』的轉變。我相信遠近之鄉皆有歡聲笑語」。

在《客鄉途情遠》飾演兄弟阿德和阿偉的周偉強與盧俊豪，演同學的黃清俊，以及副舞台監督孫惠芳同參演《近鄉途情怯》。孫惠芳回想當年難忘事，「印象最深刻真係個景多過個戲，好記得要去安達臣石礦場，搬石頭、運泥沙入台，塵土飛揚呀！」

中英劇團特別安排《客鄉途情遠》在YouTube限時足本放映，即日起至1月13日中午12時，一同細味33年前的尋根之旅，溫故知新，為入場看《近鄉途情怯》做準備。

《近鄉途情怯》

日期：1月18至26日

場地：葵青劇院演藝廳

相關字詞﹕娛樂場：近鄉途情怯

上 / 下一篇新聞