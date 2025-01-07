譚輝智靠員工投票爭新人獎 陳懿德預告穿性感戰衣

廖慧儀有信心奪獎

陳懿德因之前有工作姍姍來遲，否認有遲到惡習，不認為會影響角逐獎項。是否工作太繁重難以安排時間？她說：「不會，早前休息了一星期即刻病，發現原來少嘢做會病，所以千萬不要休息。」陳懿德表示去年入圍最具潛質女新人，以為是尾班車，沒想到今年可再「上車」，從沒得獎的她希望有零的突破，但抱平常心，因今年很多工作，還有3個獎項提名，已覺得自己贏了，「頒獎禮一定不會遲，還會早到準備，戰衣會性感」。

入行4年的廖慧儀稱還可以角逐新人獎已覺得好幸運，有少少信心獲獎，「第一次到澳門參加頒獎禮，染了新髮色，打算襯一條款式較正式的裙」。可擔心被其他對手性感造型蓋過風頭？她說：「我目標是穿得高貴一點，不一定要性感先靚。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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