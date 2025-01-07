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娛樂

譚輝智靠員工投票爭新人獎 陳懿德預告穿性感戰衣

台慶新人獎｜陳懿德預告戰衣性感 Aska留鬚拉票 譚輝智靠員工投票

【明報專訊】譚輝智、張馳豪、廖家爵、陳懿德、廖慧儀、曾文心和梁敏巧入圍無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男、女新人5強，昨日出席拉票活動。看似清減了的譚輝智笑言因工作多，無時間暴飲暴食和去旅行，所以消瘦了，忙於頒獎禮綵排，沒有時間拉票，「我公司員工會『自動波』投票再通知我，沒有投我的會記錄低，得閒找他們出來傾吓偈」。張馳豪稱對角逐獎項抱平常心，但也不會錯過任何拉票機會，「不會有壓力，獎項隨緣，入圍得到肯定已經很開心，新一年會好好拼搏」。

廖慧儀有信心奪獎

陳懿德因之前有工作姍姍來遲，否認有遲到惡習，不認為會影響角逐獎項。是否工作太繁重難以安排時間？她說：「不會，早前休息了一星期即刻病，發現原來少嘢做會病，所以千萬不要休息。」陳懿德表示去年入圍最具潛質女新人，以為是尾班車，沒想到今年可再「上車」，從沒得獎的她希望有零的突破，但抱平常心，因今年很多工作，還有3個獎項提名，已覺得自己贏了，「頒獎禮一定不會遲，還會早到準備，戰衣會性感」。

入行4年的廖慧儀稱還可以角逐新人獎已覺得好幸運，有少少信心獲獎，「第一次到澳門參加頒獎禮，染了新髮色，打算襯一條款式較正式的裙」。可擔心被其他對手性感造型蓋過風頭？她說：「我目標是穿得高貴一點，不一定要性感先靚。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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