發哥容祖兒古天樂賀蔡一智「登六」

阿Sa︰6歲見過草蜢

蔡一智「登六」派對同樣熱鬧兼星光熠熠，好友容祖兒、古天樂、張智霖、袁詠儀、關智斌、古巨基、蔡卓妍（阿Sa）、鄭伊健、曾志偉、周汶錡、周勵淇、蘇永康、蘇志威及鄺美雲等盛裝赴會，十分熱鬧，有他的卡通造型蛋糕，眾人興奮高歌，張智霖與袁詠儀、阿Sa嘟嘴作狀送吻，古天樂影相時做心心手勢，但未見早前透露切除腦瘤正休養的蔡一傑。

阿Sa在社交平台透露跟蔡一智的緣分早在她6歲時，那時Sa爸正職是設計師，副業幫一間娛樂公司負責香港歌手海外登台，她第一次見到明星就是草蜢同彭羚，因太細個，好多片段都不記得。之後到Twins首個演唱會，那時她與鍾欣潼出道不夠一年，公司就幫她們開演唱會，夾夾埋埋得6首歌，公司就想搵好勁的前輩歌手撐場，草蜢是其中之一，她說：「我諗住佢哋都唔會記得我啦，點知喺rehearsal嘅時候，佢哋嚟到見到我媽咪，就即刻同我媽咪打招呼話好耐無見，嘩！過咁耐佢哋都仲記得，我媽咪即刻冧咗。得人恩果千年記，見過幾次面咋，個人真係好好呀！」

娛樂組