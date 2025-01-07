明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

發哥容祖兒古天樂賀蔡一智「登六」

【明報專訊】草蜢成員蔡一智上周五（3日）60歲生日，舉行生日派對慶祝外，還獲一班跑友包括周潤發（發哥）、唐詩詠等為他送上生日驚喜。蔡一智在社交平台分享當日發哥等好友唱生日歌祝賀的視頻，他說當日新年第一跑，跑完15k後食大餐，開心寫道：「這個生日真的發發發，步步高陞，祝各跑友愈跑愈有，快樂幸福。」

阿Sa︰6歲見過草蜢

蔡一智「登六」派對同樣熱鬧兼星光熠熠，好友容祖兒、古天樂、張智霖、袁詠儀、關智斌、古巨基、蔡卓妍（阿Sa）、鄭伊健、曾志偉、周汶錡、周勵淇、蘇永康、蘇志威及鄺美雲等盛裝赴會，十分熱鬧，有他的卡通造型蛋糕，眾人興奮高歌，張智霖與袁詠儀、阿Sa嘟嘴作狀送吻，古天樂影相時做心心手勢，但未見早前透露切除腦瘤正休養的蔡一傑。

阿Sa在社交平台透露跟蔡一智的緣分早在她6歲時，那時Sa爸正職是設計師，副業幫一間娛樂公司負責香港歌手海外登台，她第一次見到明星就是草蜢同彭羚，因太細個，好多片段都不記得。之後到Twins首個演唱會，那時她與鍾欣潼出道不夠一年，公司就幫她們開演唱會，夾夾埋埋得6首歌，公司就想搵好勁的前輩歌手撐場，草蜢是其中之一，她說：「我諗住佢哋都唔會記得我啦，點知喺rehearsal嘅時候，佢哋嚟到見到我媽咪，就即刻同我媽咪打招呼話好耐無見，嘩！過咁耐佢哋都仲記得，我媽咪即刻冧咗。得人恩果千年記，見過幾次面咋，個人真係好好呀！」

娛樂組

相關字詞﹕古天樂 容祖兒 周潤發（發哥） 草蜢 蔡一智 登六

上 / 下一篇新聞