明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

出道16年 香港首開個唱 Highlight起光盼唱到90歲

【明報專訊】韓國男團Highlight的34歲成員起光，前晚於旺角麥花臣場館舉行《Lee Gikwang 2024 Solo Concert [Obsessed]》演唱會。起光以歌曲《Predator》、《She's Bad》及《D.C.Y.E》揭開序幕，並用廣東話跟香港粉絲打招呼說：「大家好。」他稱新一年首個周日即在香港跟粉絲見面，感到十分開心；又謂出道16年，雖然多次以Highlight成員身分來港演出，但個人演唱會則屬首次，且香港是亞洲巡迴最後一站，讓他格外興奮。起光見粉絲未聽廣東話翻譯已有反應，讚大家韓語能力高。台下有粉絲讚他「性感」，起光聞言大感高興，再聽到有粉絲讚他「可愛」，他即反問：「34歲仍可愛？」

曬腹肌跳貼身舞

起光兩度走落台，與粉絲近距離接觸，又選唱了Highlight歌曲《Switch On》，全場粉絲即時起哄，氣氛熱烈。起光演唱《Oh Hey Yeah》時，一度掀起上衣大曬結實腹肌，還跟女舞蹈員大跳貼身舞。

當起光表示演出快將完結時，粉絲高呼「不要走」，他稱大家明天要上班。粉絲即說：「可以不用上班。」起光哭笑不得。最後他承諾一定會再來港，還感觸表示，「隨着時間流逝，大家對我的愛，不僅沒有停止或減少，還愈來愈多，真的很感謝，我感到很幸福」。他表示希望多來港跟粉絲見面，「我很注重健康，你們（粉絲）也要健健康康，我們到90歲仍一起跳唱《Fiction》及《Shock》（Highlight代表作）」。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕起光 韓國男團Highlight 香港演唱會

上 / 下一篇新聞