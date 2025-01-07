出道16年 香港首開個唱 Highlight起光盼唱到90歲

曬腹肌跳貼身舞

起光兩度走落台，與粉絲近距離接觸，又選唱了Highlight歌曲《Switch On》，全場粉絲即時起哄，氣氛熱烈。起光演唱《Oh Hey Yeah》時，一度掀起上衣大曬結實腹肌，還跟女舞蹈員大跳貼身舞。

當起光表示演出快將完結時，粉絲高呼「不要走」，他稱大家明天要上班。粉絲即說：「可以不用上班。」起光哭笑不得。最後他承諾一定會再來港，還感觸表示，「隨着時間流逝，大家對我的愛，不僅沒有停止或減少，還愈來愈多，真的很感謝，我感到很幸福」。他表示希望多來港跟粉絲見面，「我很注重健康，你們（粉絲）也要健健康康，我們到90歲仍一起跳唱《Fiction》及《Shock》（Highlight代表作）」。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵