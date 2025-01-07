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2025年1月7日星期二
《毒王女人夢》奪4金球大贏家 奧斯卡行情看漲 《完美物質》狄美摩亞入行45年首封后
艾恩布迪稱帝 感激父母女友支持
擊敗勁敵妮歌潔曼琦溫絲莉 法蘭達杜利斯封后 獎獻《中央車站》星媽
《玩轉腦朋友2》兩大皆空 《魔法壞女巫》奪票房成就獎
奧斯卡影后茱迪科士打首膺金球視后 《幕府將軍》4提名全中 真田廣之澤井杏奈封帝后
金球獎電視得獎名單
出道16年 香港首開個唱 Highlight起光盼唱到90歲
發哥容祖兒古天樂賀蔡一智「登六」
離巢無綫 吳嘉儀：夠鐘轉車喇
回港工作不似預期感迷失 曾比特努力儲歌 目標開個人騷
傳約滿無綫過檔Sony 炎明熹承諾陪粉絲前行
譚輝智靠員工投票爭新人獎 陳懿德預告穿性感戰衣
【娛樂場】舞台劇《近鄉途情怯》 三代港人移民回流尋根寫照
金球獎電視得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第82屆金球獎頒獎禮）
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《毒王女人夢》奪4金球大贏家 奧斯卡行情看漲 《完美物質》狄美摩亞入行45年首封后
艾恩布迪稱帝 感激父母女友支持
擊敗勁敵妮歌潔曼琦溫絲莉 法蘭達杜利斯封后 獎獻《中央車站》星媽
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